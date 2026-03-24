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Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 24/03/2026 à 14:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouts: Janus Henderson, Uber Mises à jour:)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1330 GMT mardi:

** Janus Henderson < JHG.N > a déclaré que Trian et General Catalyst ont augmenté leur offre d'achat du gestionnaire d'actifs de 493 milliards de dollars à 52 dollars par action, alors qu'il repousse une poursuite persistante de rachat par Victory Capital < VCTR.O >.

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** La société américaine de covoiturage Uber < UBER.N > prévoit d'acquérir la start-up allemande Blacklane, spécialisée dans les services de chauffeur haut de gamme, a rapporté Manager Magazin, citant des sources.

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** Poste Italiane < PST.MI >, soutenue par l'État, a fait une offre de 10,8 milliards d'euros (12,5 milliards de dollars) en espèces et en actions pour ramener Telecom Italia (TIM) < TLIT.MI > dans le giron de l'État, environ trois décennies après une privatisation malheureuse.

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** L'offre publique d'achat du groupe Toyota visant à privatiser le fournisseur Toyota Industries < 6201.T > au prix de 20 600 yens (129,89 $) par action a été couronnée de succès, a déclaré le fabricant de chariots élévateurs dans une déclaration.

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** Le groupe financier japonais Sumitomo Mitsui Financial Group < 8316.T > travaille sur des plans en vue d'un éventuel rachat de Jefferies < JEF.N >, a rapporté le Financial Times.

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** Gilead Sciences < GILD.O > a déclaré lundi qu'il achèterait la société privée de biotechnologie Ouro Medicines dans le cadre d'une transaction d'une valeur maximale de 2,18 milliards de dollars.

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** La société minière publique Coal India < COAL.NS > a déclaré lundi qu'elle vendrait jusqu'à 25 % de chacune de ses unités South Eastern Coalfields (SECL) et Mahanadi Coalfields (MCL) par le biais d'offres publiques initiales ou d'autres voies.

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** Inclusive Capital Partners cherche à vendre une participation dans la société allemande d'agriculture et de santé Bayer AG < BAYGn.DE >, a rapporté Bloomberg News lundi.

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** Starr a finalisé l'acquisition de l'assureur Lloyd's IQUW Group, a déclaré la société lundi, finalisant un accord annoncé l'année dernière et créant une plateforme d'assurance spécialisée mondiale plus large (re).

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** La Wawanesa Mutual Insurance Company a accepté d'acquérir Everest Insurance Company of Canada, une transaction qui ajoutera environ 305 millions de dollars canadiens (222 millions de dollars) de primes à son portefeuille et permettra à Everest Group de se débarrasser de sa plus grande opération d'assurance de détail restante.

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** Berkshire Hathaway < BRKa.N >, le conglomérat fondé par Warren Buffett, achète une participation de 2,49 % dans l'assureur japonais Tokio Marine Holdings < 8766.T > pour environ 1,8 milliard de dollars dans le cadre d'un nouveau partenariat stratégique, renforçant ainsi son engagement financier au Japon.

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** Grab < GRAB.O >, la plus grande entreprise de transport et de livraison d'Asie du Sud-Est, a déclaré lundi qu'elle paierait 600 millions de dollars en espèces pour l'activité de livraison Foodpanda de Delivery Hero < DHER.DE > à Taïwan, dans le cadre de sa première expansion en dehors de la région.

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** Danone < DANO.PA > a accepté d'acquérir Huel pour près d'un milliard d'euros (1,15 milliard de dollars), ont déclaré lundi deux sources proches du dossier, alors que le groupe alimentaire français poursuit son expansion dans le domaine de la nutrition axée sur la santé.

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** Le distributeur américain de médicaments Cencora < COR.N > a déclaré lundi qu'il achèterait l'activité de soins de la rétine d'EyeSouth Partners pour 1,1 milliard de dollars, renforçant ainsi son activité de services médicaux spécialisés.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

BAYER
37,370 EUR XETRA -2,85%
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DANONE
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GHL RG-A
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GHL RG-A
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