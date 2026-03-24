"Il faut sauver le Louvre", déclare son ex-présidente Laurence des Cars

L'ancienne présidente du Louvre Laurence des Cars assiste à une audition à l'Assemblée nationale, à Paris, le 24 mars 2026 ( AFP / Thomas SAMSON )

L'ancienne présidente du Louvre Laurence des Cars a assuré mardi, au cours d'une audition parlementaire, qu'une rénovation et une modernisation du musée parisien étaient indispensables pour le "sauver".

"Il faut sauver Le Louvre (...). Il a plus que jamais besoin non seulement de rénovation technique et bâtimentaire, mais de solutions structurelles", a déclaré la dirigeante, qui a dû quitter son poste fin février à l'issue d'une crise de plusieurs mois provoquée par le cambriolage du 19 octobre.

Le Louvre "est un joyau commun, même s'il a été meurtri ces derniers mois, (...) qui nous est envié par le monde entier", a-t-elle poursuivi devant la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur la sécurité des musées en France.

Face aux députés, l'ancienne dirigeante a de nouveau défendu le vaste chantier Louvre Nouvelle Renaissance, annoncé par Emmanuel Macron début 2025, qui prévoit notamment la rénovation du bâtiment existant et la construction d'un nouvel espace pour la Joconde.

"Il est important de soutenir le Louvre et je salue le geste d'annonce du président de la République parce qu'il s'agissait de prendre la mesure de la nécessité d'un soutien global et long dans le temps", a-t-elle détaillé.

Dans un rapport remis en novembre, la Cour des comptes a évalué ce projet à plus d'un milliard d'euros et alerté sur "de nombreux risques de dérapages de coût compte tenu de sa complexité".

Interrogée par ailleurs sur les failles et dysfonctionnements mis au jour par le cambriolage, Mme des Cars a campé sur la même ligne en se défendant d'avoir négligé la sécurisation du musée.

"Jamais la question de la sécurité n'a été ralentie, mise de côté", a-t-elle clamé, alors que la Cour des comptes avait, elle, pointé "le retard persistant" pris dans le déploiement d'équipements de sécurité pour protéger ses œuvres.

Au moment du cambriolage, seuls trois millions d'euros sur les 83 prévus avaient ainsi été investis pour mettre en oeuvre le nouveau schéma directeur de sûreté du Louvre, avait noté la Cour.

Laurence des Cars a été remplacée à la tête du Louvre par Christophe Leribault, qui dirigeait jusque-là le Château de Versailles.