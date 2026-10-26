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Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 26/10/2026 à 10:46

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées lundi à 09h30 GMT:

** HSBC HSBA.L va intégrer la division de gestion d'actifs de Hang Seng Bank à son activité de fonds, ont indiqué deux personnes directement informées du dossier, après que la banque londonienne a racheté l'établissement hongkongais dans le cadre d'une opération de 13,6 milliards de dollars.

nL2N46C092

** Ingenia Communities Group INA.AX a reçu une proposition de rachat de la part d'AVID Property Group pour 2,2 milliards de dollars australiens (1,54 milliard de dollars), propulsant les actions du promoteur immobilier australien à leur plus haut niveau de clôture depuis neuf mois.

nL2N46C015

Fusions / Acquisitions

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