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Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées lundi à 09h30 GMT:

** HSBC HSBA.L va intégrer la division de gestion d'actifs de Hang Seng Bank à son activité de fonds, ont indiqué deux personnes directement informées du dossier, après que la banque londonienne a racheté l'établissement hongkongais dans le cadre d'une opération de 13,6 milliards de dollars.

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** Ingenia Communities Group INA.AX a reçu une proposition de rachat de la part d'AVID Property Group pour 2,2 milliards de dollars australiens (1,54 milliard de dollars), propulsant les actions du promoteur immobilier australien à leur plus haut niveau de clôture depuis neuf mois.

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