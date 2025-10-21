((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 0930 GMT mardi:

** L'embouteilleur Coca-Cola HBC CCH.L , basé en Suisse, a accepté d'acheter une participation de 75% dans son homologue africain pour un total de 2,6 milliards de dollars, a déclaré la société, créant ainsi le deuxième partenaire d'embouteillage Coca-Cola KO.N au monde en termes de volume.

** KKR et la société portugaise de capital-investissement Quadrantis Capital ont convenu d'acquérir des participations minoritaires dans Peak Reinsurance, une société basée à Hong Kong.

** La société de conseil en gestion de patrimoine a pris une participation de près de 5% dans la société de construction Fluor FLR.N et prévoit de chercher des moyens de faire remonter les actions de la société, ont déclaré lundi à Reuters deux sources au fait du dossier.

* * Le deuxième actionnaire de Dye & Durham, Plantro, a retiré sa proposition d'acquisition du fabricant canadien de logiciels juridiques et pourrait réduire ou abandonner sa participation, invoquant la détérioration des résultats financiers et le manque d'engagement du conseil d'administration.

