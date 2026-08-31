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(Ajoute ITC)

Les offres publiques d’achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées lundi à 19 h 30 GMT:

** L'entreprise indienne ITC ITC.NS a annoncé lundi que sa filiale informatique allait acquérir une participation de 22,1 % dans Happiest Minds Technologies HAPP.NS pour environ 13,3 milliards de roupies (139,76 millions de dollars) en numéraire, et qu'ITC Infotech serait cotée à la BSE BSEL.NS et à la NSE à l'issue de l'opération. nL6N44S0S7

** Decathlon a signé une lettre d’intention en vue d’acquérir 50 % de Sport 2000 France, détenue par le groupe de distribution sportive Céraclès Coopérative, dans le cadre d’une opération qui lui permettrait de renforcer sa présence dans les stations de ski françaises, ont annoncé mardi les deux sociétés.

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** La société indienne Tribhovandas Bhimji Zaveri TBZL.NS a annoncé que GRT Jewellers India allait acquérir une participation de 74,12 % dans la société pour un montant pouvant atteindre 10,34 milliards de roupies (108,66 millions de dollars), prenant ainsi le contrôle du distributeur de bijoux.

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** Aon AON.N a annoncé qu’elle allait racheter son concurrent USI Insurance Services dans le cadre d’une transaction de 17 milliards de dollars auprès de la société de capital-investissement KKR KKR.N , ce qui constitue l’une des plus importantes acquisitions dans le secteur de l’assurance de ces dernières années. nL4N44S0RX

** Eli Lilly LLY.N a annoncé qu’elle allait acquérir la société privée Merida Biosciences pour un montant pouvant atteindre 2,88 milliards de dollars en numéraire, dans le but d’élargir son portefeuille de traitements potentiels pour les maladies immunitaires et allergiques. nL4N44S0TI

** SLB SLB.N a annoncé qu’elle allait acquérir le fabricant d’équipements de refroidissement Kelvion auprès d’Apollo Global APO.N et de fonds gérés par Triton pour 3,4 milliards de dollars en espèces, élargissant ainsi son activité dans le domaine des centres de données alors que l’adoption rapide de l’IA stimule la demande en infrastructures d’alimentation électrique et de refroidissement. nL4N44S0TP

** Samsung Biologics 207940.KS lancera en septembre son offre publique d’achat sur le fabricant suisse de médicaments sous contrat PolyPeptide Group PPGN.S , a annoncé la société sud-coréenne dans un prospectus d’offre. nL6N44S0B3

** ONEOK OKE.N a annoncé dimanche avoir conclu un accord pour racheter les actifs de collecte et de traitement de gaz naturel de Brazos Midstream dans le bassin de Midland (bassin du Permien) pour environ 4,43 milliards de dollars, ce qui permettra à l'opérateur de gazoducs américain de plus que doubler sa capacité de traitement dans la région. nL6N44R087