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Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 29/07/2026 à 15:36
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajouts: Grant Thornton Advisors, Processa Pharmaceuticals)

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées mercredi à 13 h 30 GMT:

** Grant Thornton Advisors va racheter CBIZ < CBZ.N > pour 5 milliards de dollars en numéraire, ont annoncé les deux sociétés, créant ainsi l'un des plus grands prestataires de services comptables aux États-Unis.

nL4N43V18J

** Processa Pharmaceuticals < PCSA.O > a annoncé avoir acquis la société privée Vidya Therapeutics dans le cadre d’une opération entièrement en actions, s’assurant ainsi l’accès à son principal candidat-médicament en cours de développement pour le traitement de maladies touchant le système immunitaire.

nL4N43V180

** Le fabricant allemand d’emballages pharmaceutiques Gerresheimer < GXIG.DE > a annoncé la cession de deux divisions d’emballages en plastique, dont la filiale américaine Centor, au fonds de capital-investissement Apax Funds pour 1,5 milliard d’euros (1,71 milliard de dollars), dette comprise.

nL4N43V094

** Sembcorp Utilities, une filiale de Sembcorp Industries < SCIL.SI > cotée à Singapour, a annoncé qu'elle allait acquérir une participation de 20 % dans Aster Power, renforçant ainsi son partenariat énergétique avec Aster Chemicals and Energy.

nL4N43V08R

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

GERRESHEIMER
28,380 EUR XETRA +6,93%
PROCESSA
2,2329 USD NASDAQ -26,79%
SEMBCORP IND
3,757 EUR Tradegate -0,21%
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