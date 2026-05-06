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Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 06/05/2026 à 15:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajouts: Ametek, WTW)

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées mercredi à 13 h 30 GMT:

** Le fabricant d'équipements industriels Ametek < AME.N > a annoncé qu'il allait acquérir les activités d'instrumentation du fabricant de vannes et de pompes Indicor pour environ 5 milliards de dollars en espèces.

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** WTW a finalisé l'acquisition de Cushon, prestataire de services de retraite et d'épargne d'entreprise, a indiqué le courtier.

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** Stack Infrastructure, une société de centres de données détenue par Blue Owl Capital, étudie différentes options, notamment la vente de ses activités en Asie dans le cadre d'une transaction évaluée à plus de 30 milliards de dollars, a rapporté mardi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

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** AIG a accepté de vendre environ 25 millions d'actions ordinaires de Corebridge Financial, ce qui représente sa participation restante dans la société.

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** Bayer < BAYGn.DE > a annoncé qu'elle allait acquérir la société biopharmaceutique Perfuse Therapeutics afin de compléter son portefeuille de produits ophtalmologiques.

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** La société australienne Atlas Arteria < ALX.AX > a rejeté une proposition d'IFM Global Infrastructure Fund visant à racheter l'opérateur de routes à péage pour une valeur de 6,89 milliards de dollars australiens (4,95 milliards de dollars), estimant que cette offre « très conditionnelle » sous-évaluait considérablement la société.

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** Le fonds immobilier australien DigiCo Infrastructure REIT < DGT.AX > a annoncé avoir conclu un accord avec un gestionnaire de fonds nord-américain pour la vente de son centre de données CHI1 à Chicago pour 750 millions de dollars.

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** Le géant de l'assurance American International Group < AIG.N > a annoncé mardi avoir accepté de céder sa participation restante dans la société d'assurance-vie et de retraite Corebridge Financial < CRBG.N >, marquant ainsi l'aboutissement d'une séparation qui a duré cinq ans.

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** K2 Insurance Services a racheté Oculus Underwriters, spécialiste de l'assurance des petites entreprises et des polices d'assurance pour les propriétaires d'entreprise, selon des sources proches du dossier, et a intégré cette activité à Vikco Insurance Services, sa marque existante dédiée aux petites entreprises.

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** Escribano Mechanical and Engineering a cédé l'intégralité de sa participation dans la société espagnole de défense Indra < IDR.MC >, a rapporté mardi le journal Expansion.

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Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

AMERICAN INTL GR
79,070 USD NYSE +0,78%
AMETEK
240,080 USD NYSE +2,31%
BAYER
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COREBRIDGE FINL
28,125 USD NYSE -1,18%
INDRA SISTEMAS BR-A
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