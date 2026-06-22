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Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 22/06/2026 à 18:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Nouvelles inscriptions: AbbVie; Mises à jour: easyJet, CRH)

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées lundi à 13h30 GMT:

** La société irlandaise CRH < CRH.N > a annoncé qu'elle allait acquérir la société américaine Arcosa < ACA.N > dans le cadre d'une opération entièrement en numéraire évaluée à environ 8,5 milliards de dollars, renforçant ainsi la position du groupe de matériaux de construction en Amérique du Nord.

nL4N42U0RZ ** AbbVie < ABBV.N > va acquérir la société de biotechnologie Apogee Therapeutics < APGE.O > pour 10,9 milliards de dollars en numéraire, elles ont annoncé, alors que la société développe son portefeuille de produits immunologiques de nouvelle génération.

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** Castlelake a rendu public son projet de rachat d’easyJet < EZJ.L > pour un montant de 4,74 milliards de livres sterling (6,26 milliards de dollars) ,accentuant ainsi la pression sur le conseil d’administration de la compagnie aérienne low-cost, qui l’a aussitôt rejeté, le qualifiant d’"opportuniste" et contraire aux intérêts des actionnaires.

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** Le géant français de l'agroalimentaire Danone < DANO.PA > a annoncé son intention d'acquérir le groupe australien Made Group, afin de se développer sur le marché des aliments riches en protéines dans la région Asie-Pacifique, dans le cadre d'une course mondiale visant à répondre à la demande croissante des utilisateurs de médicaments amaigrissants.

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Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

ABBVIE
231,630 USD NYSE +6,96%
APOGEE THERAP
132,6550 USD NASDAQ +46,77%
ARCOSA
145,225 USD NYSE +6,80%
CRH PLC
111,660 USD NYSE +0,37%
DANONE
66,6400 EUR Euronext Paris +2,43%
EASYJET
516,900 GBX LSE +2,56%
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