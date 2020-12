OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT VISANT LES ACTIONS ET LES BONS DE SOUSCRIPTION D'ACTIONS DE LA SOCIÉTÉ MINT INITIÉE PAR LA SOCIÉTÉ MERCURE ENERGIE PRESENTEE PAR ODDO BHF

ÉTABLISSEMENT PRÉSENTATEUR ET GARANT

COMMUNIQUE DE MISE A DISPOSITION DE LA NOTE D'INFORMATION ET DU DOCUMENT « AUTRES INFORMATIONS RELATIVES AUX CARACTERISTIQUES, NOTAMMENT JURIDIQUES, FINANCIERES ET COMPTABLES » DE LA SOCIETE MERCURE ENERGIE

PRIX DE L'OFFRE

10 euros par action Mint

0,54 euro par bon de souscription d'action Mint

DUREE DE L'OFFRE

30 jours de négociation