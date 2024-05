Oerlikon : chute de plus d'un quart du chiffre d'affaires au 1T

Oerlikon a souffert en 2023 d'un environnement de marché difficile pour l'industrie textile. ( AFP / JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN )

Le groupe industriel suisse Oerlikon a enregistré un fort recul de plus de 25% de ses ventes au premier trimestre dans un marché qui reste difficile pour l'industrie textile.

Sur les trois premiers mois de l'exercice 2024, le chiffre d'affaires du groupe a baissé de 25,1% sur un an à 550 millions de francs (563,5 millions d'euros), a-t-il annoncé mardi dans un communiqué.

C'est en ligne avec la moyenne des attentes des analystes interrogés par l'agence financière AWP.

Les entrées de commandes ont reculé de 5,6% à 642 millions de francs suisses (657,7 millions d'euros) mais sont nettement supérieures aux attentes qui tournaient en moyenne autour de 579 millions de francs suisses.

Le groupe a confirmé les perspectives pour 2024.

"Nous avons fait du bon travail et obtenu des résultats solides, malgré la faiblesse de l'économie, notamment en Allemagne et en Chine", a commenté Michael Süss, directeur général du groupe.

En février, il avait annoncé vouloir se séparer d'ici un à trois ans de sa division de traitement des polymères qui a fait plonger ses commandes en 2023 et qui a encore affiché une chute de 51% de ses ventes au premier trimestre à seulement 179 millions de francs.

Les entrées de commande de cette division ont reculé de presque 16% sur un an à 251 millions de francs suisses.

Elle fabrique des équipements pour les fibres synthétiques pour l'habillement, les moquettes et tissus d'ameublement mais aussi pour les fibres techniques dans l'industrie, dont l'automobile par exemple pour les ceintures de sécurité et airbags.

Le groupe industriel, dont les origines remontent aux milieu du XIXe siècle avec la création d'une fonderie à Saint-Gall dans l'Est de la Suisse et la fabrication de machines à broder dans sa branche textile, entend donc se recentrer sur sa division de solutions de surface, qui fabrique des revêtements entre autres pour l'automobile et l'aéronautique.

Celle-ci a vu son chiffre d'affaires monter de 0,6% à 371 millions de francs suisses (380 millions d'euros) pour des entrées de commande en hausse de 2,3% à 391 millions de francs suisses (400 millions d'euros).