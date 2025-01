Oeneo : ses revenus se replient de 3,6% au troisième trimestre

AOF - EN SAVOIR PLUS

"L'activité du quatrième trimestre devrait s'inscrire dans la même trajectoire que les 9 premiers mois de l'exercice, bien que la visibilité soit encore limitée en raison de la prudence actuelle des donneurs d'ordre. L'attention du groupe reste portée sur l'optimisation de la rentabilité opérationnelle, à l'image du premier semestre", explique le spécialiste en tonnellerie et bouchage du vin.

L'activité Elevage continue d'évoluer dans un environnement marqué par la baisse des investissements des viticulteurs dans un marché du vin très morose, phénomène amplifié par le niveau historiquement bas des vendanges cette année. Le troisième trimestre est ainsi resté dans la continuité des 6 premiers mois de l'année et la Division affiche un chiffre d'affaires 9 mois de 65,3 millions d'euros en recul de 16,5% à données constantes.

La Division Bouchage affiche une belle dynamique sur les 9 premiers mois de l'année avec un chiffre d'affaires de 156,4 millions d'euros en hausse de 6,3%. Le léger ralentissement du rythme de croissance constaté au troisième trimestre s'explique notamment par un mix produit moins favorable lié à une activité plus faible dans les effervescents.

(AOF) - Le groupe Oeneo fait preuve de résistance dans un environnement complexe marqué par un volume de vendanges historiquement bas en 2024, notamment en France, et par le ralentissement mondial de la consommation de vin. Le troisième trimestre 2024-2025 s’est inscrit comme attendu dans la continuité des 6 premiers mois de l’exercice, la croissance enregistrée en Bouchage (+4% sur le trimestre à 48,5 millions d'euros) compensant en partie le recul (-18% sur le trimestre à 20,2 millions d'euros) de l’activité Elevage, plus exposée au niveau des récoltes.

