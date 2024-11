OENEO : RETOUR A LA CROISSANCE AU 2EME TRIMESTRE - BONNE RESILIENCE DANS UN CONTEXTE DIFFICILE

Chiffre d'AFFAIRES (M € ) 2024-2025 2023-2024 Variation Var a taux change constant 2 ème trimestre 78,7 77,6 +1,5% +1,4% Dont Bouchage 47,0 43,6 +7,9% +7,9% Dont Elevage 31,7 34,0 -6,8% -6,8% 1 ER SEMESTRE 153,0 154,3 -0,8% -0,8% Dont Bouchage 107,9 100,6 +7,3% +7,3% Dont Elevage 45,1 53,8 -16,0% -15,9%

Dans un contexte difficile pour le marché des vins et spiritueux, le Groupe Oeneo renoue avec la croissance au 2 ème trimestre (+1,5%) poursuivant ainsi l'amélioration progressive de la tendance constatée depuis plusieurs trimestres. Cette performance permet d'afficher, au 1 er semestre, un chiffre d'affaires très proche de celui réalisé au cours de l'exercice précédent.

Le Groupe bénéficie notamment de la bonne dynamique de la Division Bouchage, portée par la croissance toujours soutenue au 2ème trimestre des ventes de la gamme Diam. Sur ce même trimestre, la Division Elevage a fait preuve d'une meilleure résistance malgré une base de comparaison élevée (livraisons plus précoces sur le marché américain en 2023), atténuant ainsi le recul enregistré sur le semestre.

Les efforts de productivité dans chaque activité et l'amélioration du mix de ventes de l'activité Bouchage permettront, à chiffre d'affaires quasi équivalent, d'afficher une rentabilité opérationnelle du Groupe en progression par rapport au 1 er semestre 2023-2024. La marge opérationnelle courante devrait ainsi s'inscrire autour de 15% vs 13,1% sur la même période de l'exercice précédent.

La visibilité pour le second semestre reste incertaine compte tenu notamment du faible volume mondial des vendanges attendu cette année et d'une consommation mondiale de vin toujours au ralenti. Dans ce contexte inédit, le Groupe demeure prudent et réaffirme son positionnement haut de gamme et sa stratégie d'innovation pour consolider et renforcer ses parts de marché.

Commentaires d'activité par Division

BOUCHAGE : confirmation de la dynamique

Le 2 ème trimestre, en croissance de +7,9% s'inscrit dans la continuité du 1 er trimestre. La division enregistre ainsi un chiffre d'affaires semestriel de 107,9 M€, en hausse de +7,3% par rapport au 1 er semestre 2023-2024.

Cette performance est soutenue par les ventes de bouchons de la gamme Diam, en croissance à deux chiffres sur la période, enregistrant en particulier de très belles performances du segment haut de gamme, fruit d'une offre très compétitive par rapport au liège traditionnel en recul.

Les ventes sont en croissance dans toutes les zones géographiques, à l'exception de l'Asie moins porteuse actuellement. De belles commandes ont été enregistrées en France, en Espagne et dans une moindre mesure en Italie et aux USA. Les volumes d'échanges ont rebondi en Amérique Latine, notamment en Argentine.

La Division entend confirmer sa bonne dynamique sur les prochains trimestres et conforter sa performance opérationnelle dans un contexte toujours exigeant.

ÉLEVAGE : meilleure resistance au 2eme trimestre

Le deuxième trimestre, mieux orienté, a permis d'atténuer le recul de l'activité à -16,0% sur le semestre, soit un chiffre d'affaires semestriel de 45,1 M€. La Division continue d'évoluer dans un environnement complexe marqué par la baisse des investissements des viticulteurs dans un marché du vin très morose (écoulement moins rapide des stocks et perspectives de vendanges 2024 décevantes en raison des conditions météorologiques difficiles cette année).

La Division confirme sa bonne résistance en France avec une activité stable (hors négoce de bois), la bonne dynamique en grands contenants compensant partiellement le recul en futaille et en solutions boisées œnologiques. L'Europe est impactée dans tous les pays par des volumes de commandes moins importants. Aux Etats-Unis, malgré une base de comparaison élevée en raison de commandes précoces en 2023, l'activité affiche un recul moins marqué qu'au premier trimestre grâce à la reprise de la commercialisation en direct des produits Boisé.

La Division reste prudente compte tenu du manque de visibilité actuelle liée en particulier à la faiblesse des vendanges sur toutes les zones géographiques. Elle poursuit ses efforts de productivité afin d'optimiser sa marge opérationnelle courante dans cette année de transition.

Le groupe Oeneo publiera ses résultats semestriels 2024-2025 le 4 décembre 2024 après bourse

À propos du Groupe OENEO

OENEO est un acteur majeur de la filière vitivinicole, grâce à ses marques haut de gamme et innovantes. Présent dans le monde entier, le groupe couvre l'ensemble des étapes de l'élaboration du vin, avec deux divisions majeures et complémentaires :

Le Bouchage, avec la fabrication et la commercialisation de bouchons en liège technologiques à forte valeur ajoutée sous les marques Diam, Mytik Diam et Setop.

L'Elevage, en fournissant avec ses marques de tonnellerie Seguin Moreau, Boisé, Millet, Fine Northern Oak et Galileo des solutions haut de gamme d'élevage du vin ou de spiritueux aux principaux acteurs du marché et en développant avec Vivelys des solutions innovantes au service du vin (R&D, conseil, systèmes).

Passionnés de l'art et de la culture du vin, conscients de l'urgence des défis environnementaux et sociétaux, convaincus que l'innovation éclairée doit servir le bien commun, nous voulons utiliser nos savoir-faire et forces vives au service du développement durable du secteur viti-vinicole. Nous innovons pour perpétuer la grande histoire du vin.

WE CARE ABOUT YOUR WINE

