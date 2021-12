OENEO : RÉSULTATS SEMESTRIELS 2021-2022 : BELLE PROGRESSION DU CHIFFRE D'AFFAIRES ET DES RESULTATS - MARGE OPERATIONNELLE COURANTE : 17,6%

Compte de résultat consolidé (M€) s1 2020-2021 S1 2021-2022 Variation Chiffre d'affaires 131,2 158,6 +20,8% Dont Bouchage 84,6 111,8 +32,2% Dont Elevage 46,6 46,8 +0,3% Résultat opérationnel courant 21,0 28,0 +33,4% Dont Bouchage 14,4 22,0 +53,1% Dont Elevage 7,4 7,0 -4,8% Dont Siège (0,8) (1,0) Résultat opérationnel non courant (0,2) (3,0) Résultat opérationnel 20,7 25,0 +20,6% Résultat financier (1,2) (0,9) Impôts (5,3) (6,0) Résultat Net 14,2 18,1 +27,0% Résultat Net part du Groupe 14,2 18,1 +27,4% Capitaux Propres 299,8 319,1 +6,4% Endettement Net 57,0 18,0 -68,4%

Les comptes consolidés semestriels de l'exercice 2021-2022 - qui ont fait l'objet d'un examen limité des Commissaires aux Comptes - ont été arrêtés par le Conseil d'Administration d'Oeneo du 02 décembre 2021. Le rapport financier semestriel sera consultable sur le site www.oeneo.com le 06 décembre 2021.

Le Groupe Oeneo réalise un très bon premier semestre, en associant la reprise dynamique de la croissance avec une amélioration de la profitabilité et une réduction significative de l'endettement net. Ces résultats, tirés par la très bonne performance opérationnelle de la Division Bouchage sur ce semestre, conforte la solidité du modèle économique du Groupe ainsi que la position internationale de référence du Groupe sur ses marchés.

Ayant bénéficié au premier trimestre de la réouverture du marché CHR, le chiffre d'affaires ressort sur ce semestre en forte hausse de +20,8%, à 158,6 M€, marquant un rebond significatif par rapport au premier semestre de l'exercice précédent qui avait été impacté par la crise sanitaire. Ce niveau d'activité constitue cependant un nouveau record semestriel pour le Groupe avec une activité supérieure de +10,9% à celle du premier semestre 2019-2020, avant la crise sanitaire.

Le résultat opérationnel courant 2021-2022 ressort, à 28,0 M€ en hausse de +33,4%, progressant plus rapidement que le chiffre d'affaires. La marge opérationnelle courante semestrielle s'élève à 17,6% en progression de 1,6 points (+1,3 points par rapport au S1 2019-2020). Cette progression provient de la très bonne performance de la Division Bouchage (ROC en hausse de 53,1%) qui recueille les fruits de sa croissance sur une structure de coûts bien maitrisés, malgré les premiers signes de tensions inflationnistes. La charge liée aux plans d'intéressement à long terme, sous forme d'actions de performance, reste stable à -0,4 M€ par rapport au S1 2020-2021.

Le résultat opérationnel ressort ainsi à 25,0 M€ en hausse de 20,6%, intégrant des charges non courantes à hauteur de 3,0 M€, constituées principalement de coûts ponctuels de réorganisation dans la Division Elevage.

Le résultat financier s'améliore à -0,9 M€ bénéficiant de la réduction de l'endettement net du Groupe. Le résultat net part de groupe s'élève à 18,1 M € en hausse de 27,4%, représentant une marge nette de 11,4%.

Les capitaux propres progressent pour s'établir à 319,1 M€ contre 299,8 M€ sur un an glissant. L'endettement net (intégrant les dettes liées aux loyers de 6,2 M€ - norme « IFRS 16 – contrat de location ») s'élève à 18,0 M€ au 30 septembre 2021. Le taux d'endettement net reste très faible à 5,6%.

Sur ce semestre, la trésorerie générée par l'activité ressort à 7,7 M€, atténuée comme chaque année par le pic saisonnier du BFR au 30 septembre (+19,6 M€ par rapport au 31 mars 2021). Les investissements de la période se sont élevés à 12,8 M€ principalement dédiés à l'outil productif. Oeneo a également procédé au rachat d'actions en propre pour un montant de 5,5 M€ afin d'alimenter ses plans d'actions gratuites. La trésorerie disponible reste très largement positive à 75,0 M€ au 30 septembre 2021.

La belle performance opérationnelle enregistrée au premier semestre conforte la stratégie de croissance du Groupe, portée par sa couverture internationale et son positionnement premium. Le Groupe aborde cependant le second semestre avec vigilance, compte tenu d'un contexte moins porteur lié à la fois aux tensions inflationnistes sur les coûts des matières premières, de production et logistiques, et à des vendanges européennes faibles en volumes en Europe en raison des gels printaniers (-13% en moyenne par rapport à 2020).

Commentaires sur la performance par Division

BOUCHAGE : Marge opérationnelle courante élevée de 19,7%

La Division Bouchage enregistre un chiffre d'affaires de 111,8 M€, en croissance forte de +32,2% à taux de change constant (+21,3% par rapport au premier semestre 2019-2020). Cette croissance a été portée par la hausse des volumes vendus dans toutes les zones géographiques et sur toutes les gammes.

La marge opérationnelle courante semestrielle ressort à un niveau élevé de 19,7%, (+ 2,7 points par rapport au S1 2020-2021). La lente décrue du prix du liège consommé, encore visible sur ce semestre, a permis d'amortir la forte hausse des coûts de production, notamment due à l'inflation sur les liants et l'énergie, et au recours accru à l'intérim pour faire face à la croissance volumes. Cette performance s'explique également par une meilleure absorption des charges fixes avec la hausse de l'activité.

La Division est confiante sur sa capacité à poursuivre sa croissance au second semestre, à un rythme toutefois moins élevé, en raison notamment d'une base de comparaison plus exigeante, et dans un contexte inflationniste accru qui la conduira à adapter, dans la mesure du possible, sa politique de prix de vente.

ÉLÉVAGE : Marge opérationnelle courante de 15,0% dans une année de transition

L'activité Elevage réalise un chiffre d'affaires semestriel 2021-2022 de 46,8 M€ en très légère croissance de +0,3% par rapport au premier semestre 2020-2021, sans retrouver son niveau d'avant crise (-8,0% par rapport au premier semestre 2019-2020).

La Division évolue toujours dans un contexte exigeant avec un attentisme des donneurs d'ordre toujours prégnant notamment aux Etats-Unis, mais aussi en Europe avec les faibles volumes de vendanges en 2021.

La marge opérationnelle courante semestrielle atteint 15,0%, soit un recul de 0,8 point, en raison d'un mix d'activité moins favorable (marché spiritueux et grands contenants) et de l'augmentation de la matière première bois qui pèsent sur la marge brute. La réduction de la perte opérationnelle courante sur les activités Seguin Moreau Ronchamp (ex Etablissement Cenci) se poursuit, se limitant à -0,6 M€ sur le semestre (vs -1,0 M€ au S1 2020-2021).

La Division confirme viser un niveau d'activité sur l'ensemble de l'exercice proche de celui de l'exercice précédent, tout en continuant de se préparer à la reprise attendue des marchés dans les prochaines années.

À propos du Groupe OENEO

OENEO est un acteur majeur de la filière vitivinicole, grâce à ses marques haut de gamme et innovantes. Présent dans le monde entier, le groupe couvre l'ensemble des étapes de l'élaboration du vin, avec deux divisions majeures et complémentaires :

Le Bouchage, avec la fabrication et la commercialisation de bouchons en liège technologiques à forte valeur ajoutée avec notamment la gamme DIAM et la gamme PIETEC

L'Elevage, en fournissant avec ses marques de tonnellerie Seguin Moreau, Boisé, Millet, Fine Northern Oak et Galileo des solutions haut de gamme d'élevage du vin ou de spiritueux aux principaux acteurs du marché et en développant avec Vivelys des solutions innovantes au service du vin (R&D, conseil, systèmes).

Avec passion, nos solutions contribuent à élaborer, élever, préserver et magnifier le vin ou les spiritueux de chaque vigneron, en transmettant leur émotion et en renforçant leurs performances.

WE CARE ABOUT YOUR WINE

Annexes

BILAN

En milliers d'euros 30/09/2020 30/09/2021 Ecarts d'acquisition 47 417 47 425 Immobilisations incorporelles 4 455 9 386 Immobilisations corporelles 136 246 136 708 Immobilisations financières 1 867 1 931 Impôts différés et autres actifs LT 2 121 2 166 Total Actifs Non Courants 192 106 197 617 Stocks et en-cours 139 544 132 943 Clients et autres débiteurs 84 939 95 794 Créances d'impôt 1 463 1 152 Autres actifs courants 2 874 3 459 Trésorerie et équivalents de trésorerie 56 447 75 028 Total Actifs Courants 285 267 308 375 Actifs liés aux activités destinées à être cédées 393 366 Total Actif 477 766 506 358 En milliers d'euros Capital apporté 65 052 65 052 Primes liées au capital 35 648 35 648 Réserves et report à nouveau 184 924 200 390 Résultat de l'exercice 14 177 18 058 Total Capitaux Propres (Part du Groupe) 299 802 319 148 Intérêts minoritaires (47) (60) Total Capitaux Propres 299 754 319 088 Emprunts et dettes financières 71 834 63 480 Engagements envers le personnel 3 300 2 933 Autres provisions 145 25 Impôts différés 3 181 2 971 Autres passifs non courants 9 383 10 885 Total Passifs non courants 87 843 80 295 Emprunts et concours bancaires (part <1 an) 41 577 29 541 Provisions (part <1 an) 412 348 Fournisseurs et autres créditeurs 44 627 71 974 Autres passifs courants 3 553 5 112 Total Passifs courants 90 168 106 976 Passifs liés aux activités destinées à être cédées - - Total Passif 477 766 506 358

COMPTE DE RESULTAT

En milliers d'euros 30/09/2020 30/09/2021 Chiffre d'affaires 131 218 158 561 Autres produits de l'activité 135 52 Achats consommés (53 304) (66 000) Charges externes (20 621) (27 286) Charges de personnel (27 212) (26 938) Impôts et taxes (1 193) (1 186) Dotation aux amortissements (7 730) (8 236) Dotation aux provisions (732) (752) Autres produits et charges courants 421 (233) Résultat Opérationnel Courant 20 981 27 982 Autres produits et charges opérationnels non courants (237) (2 974) Résultat Opérationnel 20 743 25 008 Produits de trésorerie et équivalents de trésorerie 36 30 Coût de l'endettement financier brut (1 346) (748) Coût de l'endettement financier net (1 310) (718) Autres produits et charges financiers 113 (215) Résultat avant impôt 19 546 24 075 Impôts sur les bénéfices (5 278) (6 019) Résultat après impôt 14 268 18 056 Résultat des sociétés mises en équivalence (31) 23 Résultat net des activités poursuivies 14 237 18 079 Intérêts des minoritaires (60) (21) Résultat net des activités poursuivies (Part du groupe) 14 177 18 058 Résultat net des activités abandonnées - - Résultat net de l'ensemble consolidé 14 237 18 079 Résultat net Part du Groupe 14 177 18 058

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE

En milliers d'euros 30/09/2020 30/09/2021 FLUX DE TRESORERIE LIES A L'ACTIVITE Résultat net consolidé 14 237 18 079 Résultat net consolidé des activités abandonnées - - = Résultat net consolidé des activités poursuivies 14 237 18 079 Elimination de la quote-part de résultat des mises en équivalence 31 (23) Elimination des amortissements et provisions 7 574 8 242 Elimination des résultats de cession et pertes et profits de dilution (565) (58) Elimination des produits de dividendes (201) (139) Charges et produits calculés liés aux paiements en action 356 339 Autres produits et charges sans incidence sur la trésorerie 391 - = Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net et impôt 21 823 26 440 Charge d'impôt 5 278 6 019 Coût de l'endettement financier net 1 310 718 = Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net et impôt 28 411 33 177 Impôts versés (5 371) (5 858) Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité (15 211) (19 640) Flux net de trésorerie opérationnels liés aux activités poursuivies 7 829 7 679 Flux net de trésorerie opérationnels liés aux activités abandonnées - - = Flux net de trésorerie généré par l'activité 7829 7 679 FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENT Incidence des variations de périmètre 543 - Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles (8 232) (13 051) Acquisitions d'actifs financiers (1 075) - Cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles, et d'actifs financiers 93 153 Cession d'actifs financiers 108 - Dividendes reçus 201 139 Variation des prêts et avances consentis (5) (10) Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement des activités poursuivies (8 367) (12 769) Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement des activités abandonnées - - = Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement (8 367) (12 769) FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT Acquisition et cession d'actions propres - (5 532) Emissions d'emprunts 1 425 4 Remboursements d'emprunts (4 188) (6 029) Intérêts financiers nets versés (1 127) (535) Dividendes versés par la société mère - - Dividendes versés aux minoritaires - - Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement poursuivies (3 890) (12 092) Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement des activités abandonnées - - = Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement (3 890) (12 092) Incidence de la variation des taux de change (143) (253) Variation de trésorerie (4 571) (17 435)

