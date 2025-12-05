 Aller au contenu principal
Oeneo prudent sur ses prévisions du second semestre après un recul d'activité
information fournie par AOF 05/12/2025 à 11:19

(AOF) - Le groupe Oeneo (+0,22%, à 9,22 euros) ne trinque pas en Bourse au lendemain de la publication de ses résultats du premier semestre de l'exercice 2025-2026, qu'il considère toujours solides et au-dessus de ses attentes initiales. Son activité a reculé sur ces six premiers mois, conséquence de la baisse de la consommation mondiale et de la faiblesse des vendanges 2025. Le résultat opérationnel courant (ROC) s'élève à 19,6 millions d'euros, soit une marge opérationnelle courante de 14%. Elle est en recul de 1,5 point par rapport au premier semestre 2024-2025.

"Le maintien d'une profitabilité élevée dans la division Bouchage a permis de compenser en grande partie la baisse conjoncturelle de celle de la division Elevage, directement liée au manque d'activité malgré les mesures d'adaptation des coûts mises en œuvre", souligne le spécialiste en tonnellerie et bouchage du vin.

En outre, le résultat financier, à -2,1 millions d'euros, comprend une baisse significative de 1 million d'euros de frais financiers essentiellement liés à la baisse des taux et une perte de change en hausse de 0,8 million d'euros, à cause de la parité euro-dollar. Après comptabilisation de l'impôt pour -4 millions d'euros, le résultat net part du groupe s'élève à 13,4 millions d'euros, contre 15,8 millions d'euros au premier semestre 2024/2025, représentant une marge nette de 9,6%.

Les flux de trésorerie générés par l'activité dans le positif

Déjà connu en novembre, dans un contexte difficile pour le marché des vins et spiritueux, Oeneo réalise un chiffre d'affaires sur ce premier semestre 2025-2026 de 140,3 millions d'euros, en recul de 8% à taux de change constant. La faiblesse de la consommation mondiale et des vendanges 2025 incite les clients et les distributeurs, déjà confrontés à des stocks élevés, à réduire leurs niveaux de commandes.

En revanche, les flux de trésorerie générés par l'activité, généralement négatifs à la fin du semestre en raison de la saisonnalité du besoin en fonds de roulement (BFR), sont cette année nettement positifs à 15,4 millions d'euros. Ils sont composés d'une capacité d'autofinancement après impôts de 27,6 millions d'euros et d'une moindre augmentation du BFR, limitée à 12,3 millions d'euros en lien avec la baisse de l'activité et la maitrise des niveaux de stocks.

Le free cash-flow est positif à 4,4 millions d'euros sur ce premier semestre.

"Face au contexte difficile du marché des vins et spiritueux, le groupe demeure prudent pour le second semestre et concentre ses efforts sur la productivité et l'innovation", a expliqué Oeneo sur ses perspectives, sans donner plus de précisions.

Le groupe Oeneo publiera le 19 janvier 2026 après bourse son chiffre d'affaires du troisième trimestre de l'exercice 2025-2026.

AOF - EN SAVOIR PLUS

