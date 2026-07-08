OENEO : PROJET D'ACQUISITION DE LA SOCIETE LAMOUROUX, EXPERT DE LA THERMOREGULATION VINICOLE

Le groupe Oeneo annonce avoir signé un accord avec les actionnaires de la société Lamouroux en vue de l'acquisition de l'intégralité de son capital via sa filiale Vivelys détenue à 100%.

Fondée en 1988 et implantée à Beychac-et-Caillau, en Gironde, au cœur de l'Entre-deux-Mers, Lamouroux s'est imposée en plus de trente ans comme une référence dans la conception, la fabrication et l'installation de systèmes de contrôle et de régulation thermique automatisés dédiés au monde vinicole. Forte d'une quarantaine de collaborateurs, Lamouroux réalise un chiffre d'affaires de près de 10 M€ en année pleine.

Entreprise animée par une véritable culture d'atelier, Lamouroux est l'un des rares acteurs français du process de vinification à concevoir, fabriquer, assembler et tester l'intégralité de ses systèmes de thermorégulation au sein de ses propres ateliers girondins.

L'équipe dirigeante de Lamouroux accompagnerait la transition de la société, aux côtés des équipes du groupe Oeneo.

Avec cette opération, Oeneo enrichirait son offre tout au long du cycle d'élaboration du vin, de la vigne au vin, en y ajoutant une brique technologique complémentaire : la maîtrise de la thermorégulation au stade de la vinification et de l'élevage. Cette activité, à forte composante d'innovation et de R&D, offrirait à terme un réel potentiel de développement, notamment en s'appuyant sur le réseau commercial et la présence mondiale du groupe.

La réalisation de l'opération est soumise à la réalisation de conditions préalables et suspensives, et devrait intervenir dans les prochains mois.

À propos du Groupe OENEO

OENEO est un acteur majeur de la filière vitivinicole, grâce à ses marques haut de gamme et innovantes. Présent dans le monde entier, le groupe couvre l'ensemble des étapes de l'élaboration du vin, avec deux divisions majeures et complémentaires :

Le Bouchage, avec la fabrication et la commercialisation de bouchons en liège technologiques à forte valeur ajoutée avec notamment les gammes DIAM, MYTIK et SETOP.

L'Elevage, en fournissant avec ses marques de tonnellerie Seguin Moreau, Millet, Galileo et Boisé des solutions haut de gamme d'élevage du vin ou de spiritueux aux principaux acteurs du marché et en développant avec Vivelys des solutions innovantes au service du vin (R&D, conseil, systèmes).

Passionnés de l'art et de la culture du vin, conscients de l'urgence des défis environnementaux et sociétaux, convaincus que l'innovation éclairée doit servir le bien commun, nous voulons utiliser nos savoir-faire et forces vives au service du développement durable du secteur viti-vinicole. Nous innovons pour perpétuer la grande histoire du vin.

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