OENEO : CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL 2025-2026 A 275,5 M EUR - REPLI LIMITE DU CHIFFRE D'AFFAIRES DANS UN CONTEXTE SANS PRECEDENT

Chiffre d'affaires (M € ) 2025-2026 2024-2025 Variation Var a taux de change constants 4 ème trimestre 73,8 83,3 -11,5% -11,0% Dont Bouchage 61,1 66,0 -7,5% -7,5% Dont Elevage 12,7 17,3 -26,6% -24,6% 12 MOIS 275,5 305,1 -9,7% -9,3% Dont Bouchage 210,7 222,5 -5,3% -5,3% Dont Elevage 64,8 82,6 -21,6% -20,2%

Le 4 ème trimestre de l'exercice 2025-2026 s'inscrit dans la continuité des 9 premiers mois, toujours impacté par un marché des vins et spiritueux en forte contraction. L'activité de la filière reste perturbée par le faible volume des vendanges, pour la 3 ème année consécutive, et le ralentissement de la consommation mondiale de vins.

Sur la période, le Groupe enregistre ainsi un recul de -11,0 % de son chiffre d'affaires à taux de change constant. La Division Bouchage affiche une meilleure résistance avec un recul de -7,5 % à taux de change constant, s'ajustant à la stratégie prudente d'allégement des stocks des distributeurs, notamment aux Etats-Unis. La Division Élevage, plus fortement exposée aux reports d'investissements induits par la conjoncture, recule de -24,6 % à taux de change constant.

Sur 12 mois, le chiffre d'affaires 2025-2026 s'établit à 275,5 M€, en retrait de -9,3 % à taux de change constant. La bonne maitrise des charges en limitera l'impact sur la rentabilité et illustrera la résilience du Groupe dans un contexte de cycle dégradé. La marge opérationnelle courante du Groupe devrait rester légèrement supérieure à 13%, en recul néanmoins de près de 2 points par rapport à 2024-2025.

Les difficultés de prévisions des effets des multiples crises internationales incitent à la prudence en ce début d'exercice 2026-2027. Le Groupe poursuit ses efforts de productivité, de maîtrise du cash et d'innovation pour bénéficier de la reprise du marché dès qu'elle se matérialisera.

Commentaires du ca 2025-2026 par Division

BOUCHAGE : performance solide dans un marché contraint

La Division a affiché une bonne résistance tout au long de l'exercice dans un contexte contraint tant par les faibles volumes de vendanges depuis 3 ans que par les budgets plus restreints chez les clients. Le chiffre d'affaires recule de -5,3% à change constant avec près de 2 milliards de bouchons en liège vendus, dont plus de 85% de Diam.

La baisse d'activité est centrée sur la zone Amériques (Etats-Unis notamment) et dans une moindre mesure en Europe, la France et l'Espagne ayant connu un gain notable de nouveaux clients, fruit de la bonne notoriété de la marque Diam. Des gains de nouveaux clients ont également été enregistrés dans la région Océanie dont l'activité semble rebondir après plusieurs années en recul.

Cette résilience des ventes, associée à la gestion rigoureuse des coûts de production, devrait permettre à la division Bouchage de conserver une marge opérationnelle courante très élevée, autour de 20% du chiffre d'affaires.

ELEVAGE : forte contraction dans un marché mondial en repli

Dans un marché en fort repli partout dans le monde, la Division enregistre un point historiquement bas avec un chiffre d'affaires 2025-2026 de 64,8 M€, en recul de -20,2% à taux de change constant.

L'essentiel de cette évolution provient du recul de l'activité fûts, principalement aux Etats-Unis dans un environnement perturbé par les droits de douane et en France sur le marché du cognac. La Division est également impactée par la faiblesse de la demande sur les grands contenants, exposés au marché du cognac, alors que l'activité reste plus résiliente sur les autres marchés dans un contexte économique difficile.

Les ventes de solutions boisées alternatives sont en croissance sur l'exercice tandis que le chiffre d'affaires de Vivelys (services et conseil) reste stable, confirmant la pertinence de son positionnement auprès des viticulteurs.

La Division a poursuivi ses actions de rationalisation afin de s'adapter au contexte mais sera déficitaire sur l'exercice. L'exercice a été riche en innovations afin de répondre au plus près au besoin des clients et préparer la reprise du marché.

Le groupe Oeneo publiera le 11 juin 2026 ses resultats annuels de l'exercice 2025-2026

À propos du Groupe OENEO

OENEO est un acteur majeur de la filière vitivinicole, grâce à ses marques haut de gamme et innovantes. Présent dans le monde entier, le groupe couvre l'ensemble des étapes de l'élaboration du vin, avec deux divisions majeures et complémentaires :

Le Bouchage, avec la fabrication et la commercialisation de bouchons en liège technologiques à forte valeur ajoutée avec notamment les gammes DIAM, MYTIK et SETOP.

L'Elevage, en fournissant avec ses marques de tonnellerie Seguin Moreau, Millet, Galileo et Boisé des solutions haut de gamme d'élevage du vin ou de spiritueux aux principaux acteurs du marché et en développant avec Vivelys des solutions innovantes au service du vin (R&D, conseil, systèmes).

Passionnés de l'art et de la culture du vin, conscients de l'urgence des défis environnementaux et sociétaux, convaincus que l'innovation éclairée doit servir le bien commun, nous voulons utiliser nos savoir-faire et forces vives au service du développement durable du secteur viti-vinicole. Nous innovons pour perpétuer la grande histoire du vin.

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