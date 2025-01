OENEO : BONNE RESISTANCE FACE A UNE CONJONCTURE DEFAVORABLE - CHIFFRE D'AFFAIRES 9 MOIS EN BAISSE DE 1,7%

Chiffre d'affaires (M € ) 2024-2025 2023-2024 Variation Var a taux de change constant 3 ème trimestre 68,7 71,3 -3,6% -3,4% Dont Bouchage 48,5 46,7 +4,0% +4,0% Dont Elevage 20,2 24,6 -18,0% -17,6% 9 mois 221,8 225,6 -1,7% -1,6% Dont Bouchage 156,4 147,2 +6,3% +6,3% Dont Elevage 65,3 78,4 -16,6% -16,5%

Le Groupe Oeneo fait preuve de résistance dans un environnement complexe marqué par un volume de vendanges historiquement bas en 2024, notamment en France, et par le ralentissement mondial de la consommation de vin. Le 3 ème trimestre 2024-2025 s'est inscrit comme attendu dans la continuité des 6 premiers mois de l'exercice, la croissance enregistrée en Bouchage (+4% sur le trimestre) compensant en partie le recul (-18% sur le trimestre) de l'activité Elevage, plus exposée au niveau des récoltes.

Cette évolution trimestrielle porte le chiffre d'affaires 9 mois 2024-2025 à 221,8 M€ (-1,6% à taux de change constant).

L'activité du 4 ème trimestre devrait s'inscrire dans la même trajectoire que les 9 premiers mois de l'exercice, bien que la visibilité soit encore limitée en raison de la prudence actuelle des donneurs d'ordre. L'attention du groupe reste portée sur l'optimisation de la rentabilité opérationnelle, à l'image du premier semestre.

Commentaires par Division

BOUCHAGE : un 3 ème trimestre en croissance de +4%

La Division affiche une belle dynamique sur les 9 premiers mois de l'année avec un chiffre d'affaires de 156,4 M€ en hausse de +6,3%. Le léger ralentissement du rythme de croissance constaté au 3 ème trimestre s'explique notamment par un mix produit moins favorable lié à une activité plus faible dans les effervescents.

La Division continue de recueillir les fruits du succès de sa stratégie premium centrée sur les bouchons Diam, qui conservent une croissance à 2 chiffres sur les 9 premiers mois de l'année. Ce segment de marché reste moins exposé aux évolutions conjoncturelles.

Les ventes sont en croissance dans toutes les zones géographiques, à l'exception de l'Asie. L'activité en Europe est globalement bien orientée et les volumes de vente en progression en Amérique du Sud compense une dynamique un peu plus faible aux Etats-Unis.

Malgré un contexte de concurrence accrue dans un marché en retrait, la Division entend confirmer sa trajectoire sur la fin de l'exercice et conserver une performance opérationnelle dans la lignée du premier semestre.

ÉLEVAGE : activite toujours impactee par la conjoncture

L'activité Elevage continue d'évoluer dans un environnement marqué par la baisse des investissements des viticulteurs dans un marché du vin très morose, phénomène amplifié par le niveau historiquement bas des vendanges cette année. Le 3 ème trimestre est ainsi resté dans la continuité des 6 premiers mois de l'année et la Division affiche un chiffre d'affaires 9 mois de 65,3 M€ en recul de -16,5% à données constantes.

Les volumes de ventes de fûts sont mécaniquement impactés par la faiblesse actuelle de la demande, constatée notamment en France au 3 ème trimestre. L'activité bois œnologiques a renoué avec une légère croissance au 3 ème trimestre, sous l'effet de la montée en puissance des ventes en propre aux Etats-Unis, ce qui a permis d'atténuer le retard pris depuis le début de l'exercice. Les activités grands contenants sont en hausse sur 9 mois, reflet du bon carnet de commandes enregistré auprès de clients haut de gamme.

La Division reste prudente dans cette année complexe et poursuit ses efforts de productivité afin de limiter l'impact du manque d'activité sur sa marge opérationnelle courante.

Le groupe Oeneo publiera le 12 mai 2025 son chiffre d'affaires annuel de l'exercice 2024-2025

À propos du Groupe OENEO

OENEO est un acteur majeur de la filière vitivinicole, grâce à ses marques haut de gamme et innovantes. Présent dans le monde entier, le groupe couvre l'ensemble des étapes de l'élaboration du vin, avec deux divisions majeures et complémentaires :

Le Bouchage, avec la fabrication et la commercialisation de bouchons en liège technologiques à forte valeur ajoutée sous les marques Diam, Mytik Diam et Setop.

L'Elevage, avec des solutions haut de gamme au service des acteurs du marché des vins et spiritueux que sont les tonnelleries Seguin Moreau et Millet, les bois œnologiques Boisé, les cuves en béton allégé Galileo, et les solutions techniques d'œnologie de précision Vivelys.

Passionnés de l'art et de la culture du vin, conscients de l'urgence des défis environnementaux et sociétaux, convaincus que l'innovation éclairée doit servir le bien commun, nous voulons utiliser nos savoir-faire et forces vives au service du développement durable du secteur viti-vinicole. Nous innovons pour perpétuer la grande histoire du vin.

WE CARE ABOUT YOUR WINE

INFORMATIONS ET RELATIONS PRESSE

Oeneo Actus Finance Philippe Doray

Directeur Administratif et Financier

+33 (0) 5 48 17 25 29 Guillaume Le Floch

Analystes – Investisseurs

+33 (0) 1 53 67 36 70 Fatou-Kiné N'Diaye

Presse – Media

+33 (0) 1 53 67 36 34