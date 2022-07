OENEO : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30 juin 2022

Au titre du contrat de liquidité confié par la société OENEO SA à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 30 juin 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 17 631

Solde en espèces : 247 249,12 €

Au cours du 1 er semestre 2022, il a été négocié un total de :

ACHAT 33 536 titres 462 473,67 € 444 transactions VENTE 35 165 titres 494 662,07 € 590 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 19 260

Solde en espèces : 215 060,80 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d'actions : 0

Solde en espèces: 200 000,00 €

À propos du Groupe OENEO

OENEO est un acteur majeur de la filière vitivinicole, grâce à ses marques haut de gamme et innovantes. Présent dans le monde entier, le groupe couvre l'ensemble des étapes de l'élaboration du vin, avec deux divisions majeures et complémentaires :

Le Bouchage, avec la fabrication et la commercialisation de bouchons en liège technologiques à forte valeur ajoutée avec notamment la gamme DIAM et la gamme PIETEC

L'Elevage, en fournissant avec ses marques de tonnellerie Seguin Moreau, Boisé, Millet, Fine Northern Oak et Galileo des solutions haut de gamme d'élevage du vin ou de spiritueux aux principaux acteurs du marché et en développant avec Vivelys des solutions innovantes au service du vin (R&D, conseil, systèmes).

Passionnés de l'art et de la culture du vin, conscients de l'urgence des défis environnementaux et sociétaux, convaincus que l'innovation éclairée doit servir le bien commun, nous voulons utiliser nos savoir-faire et forces vives au service du développement durable du secteur viti-vinicole. Nous innovons pour perpétuer la grande histoire du vin.

WE CARE ABOUT YOUR WINE

INFORMATIONS ET RELATIONS PRESSE

Oeneo Actus Finance Philippe Doray

Directeur Administratif et Financier

+33 (0) 5 45 82 99 93 Guillaume Le Floch

Analystes – Investisseurs

+33 (0) 1 53 67 36 70 Fatou-Kiné N'Diaye

Presse – Media

+33 (0) 1 53 67 36 34

annexes

Achats Ventes Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en

EUR TOTAL 444 33 536 462 473,67 590 35 165 494 662,07 03/01/2022 3 216 2969,85 10 165 2273,7 04/01/2022 10 202 2779,52 3 400 5512 05/01/2022 0 471 6452,42 0 677 9300,96 06/01/2022 14 1591 21624,71 8 638 8788,39 07/01/2022 9 210 2893,53 2 143 1970,54 10/01/2022 8 285 3915,22 7 286 3941,08 11/01/2022 4 325 4469,04 10 288 3968,64 12/01/2022 11 626 8603,37 4 397 5470,66 13/01/2022 3 156 2146,56 8 236 3252,08 14/01/2022 17 1267 17201,05 4 294 4008,31 17/01/2022 19 1219 16518,06 9 602 8210,14 18/01/2022 0 0 0 7 615 8437,8 19/01/2022 0 247 3382,76 0 1 13,72 20/01/2022 6 535 7331,85 3 535 7352,4 21/01/2022 0 6 82,32 0 980 13610,83 24/01/2022 0 0 0 0 139 2001,27 25/01/2022 0 0 0 2 26 371,8 26/01/2022 6 552 7728 1 32 451,2 27/01/2022 0 137 1913 0 61 853,78 28/01/2022 0 0 0 2 126 1771,56 31/01/2022 11 1096 15126,12 7 592 8258,4 01/02/2022 0 86 1204 0 1226 17638,95 02/02/2022 2 489 6846 4 155 2272,8 03/02/2022 0 0 0 7 176 2549,91 04/02/2022 0 0 0 11 406 5927,76 07/02/2022 0 0 0 11 434 6339,96 08/02/2022 0 0 0 7 431 6425 09/02/2022 0 0 0 0 76 1161,6 10/02/2022 0 0 0 0 0 0 11/02/2022 0 0 0 3 103 1586,44 14/02/2022 0 0 0 0 49 758,52 15/02/2022 0 0 0 0 0 0 16/02/2022 0 0 0 0 0 0 17/02/2022 0 0 0 0 0 0 18/02/2022 0 0 0 2 93 1381,7 21/02/2022 0 0 0 0 0 0 22/02/2022 0 0 0 0 0 0 23/02/2022 0 0 0 2 65 944,2 24/02/2022 17 1232 17064,19 8 721 10008,2 25/02/2022 3 50 685 5 60 832 28/02/2022 10 876 12008,73 4 104 1436,4 01/03/2022 2 102 1397,4 10 508 7005,83 02/03/2022 11 784 10661,15 10 961 13197,8 03/03/2022 1 42 587,16 10 1059 14990,78 04/03/2022 3 271 3793,59 3 436 6206,24 07/03/2022 19 792 10908,53 13 780 10826,4 08/03/2022 7 485 6678,79 5 286 3961,59 09/03/2022 11 728 10015,31 8 614 8506,79 10/03/2022 8 660 9123,11 23 1300 18415,41 11/03/2022 11 784 10903,24 5 242 3416,48 14/03/2022 10 669 9296,49 5 401 5601,77 15/03/2022 7 371 5169,66 10 736 10319,53 16/03/2022 0 475 6649,05 0 295 4154,49 17/03/2022 7 680 9518,23 10 514 7223,7 18/03/2022 9 705 9870 10 469 6594,8 21/03/2022 11 586 8200,25 11 500 7055,2 22/03/2022 11 697 9732,84 5 260 3649,39 23/03/2022 2 300 4164 6 383 5348,25 24/03/2022 0 773 10694,07 0 247 3433,25 25/03/2022 5 392 5370,4 9 106 1458,56 28/03/2022 12 763 10449,13 10 370 5109,89 29/03/2022 17 700 9586,78 10 586 8070,33 30/03/2022 10 775 10551,94 5 360 4942,4 31/03/2022 5 515 6989,22 6 331 4535,79 01/04/2022 1 30 409,5 11 201 2743,69 04/04/2022 0 1 13,75 0 213 2929,41 05/04/2022 5 392 5387,88 5 430 5952,62 06/04/2022 2 203 2791,25 5 203 2806,6 07/04/2022 7 560 7731,3 7 238 3305,34 08/04/2022 9 600 8240,04 3 108 1490,4 11/04/2022 6 778 10472,04 10 230 3144,31 12/04/2022 0 0 0 0 654 8972,81 13/04/2022 0 0 0 5 127 1758,95 14/04/2022 2 66 910,85 1 50 692,5 19/04/2022 1 146 2022,1 3 896 12544 20/04/2022 0 0 0 1 12 167,4 21/04/2022 8 273 3760,06 2 238 3312,6 22/04/2022 3 229 3137,3 2 56 772,8 25/04/2022 4 229 3143,55 6 248 3422,4 26/04/2022 3 100 1375 4 110 1518 27/04/2022 3 200 2750 7 220 3047 28/04/2022 1 100 1375 11 466 6449,58 29/04/2022 2 246 3419,4 5 420 5864 02/05/2022 3 250 3480 3 153 2147,29 03/05/2022 5 251 3514 5 325 4631,25 04/05/2022 0 0 0 5 256 3634,3 05/05/2022 3 324 4536 3 51 719,1 06/05/2022 3 765 10710 17 1042 14927,28 09/05/2022 0 0 0 4 350 5125,02 10/05/2022 0 0 0 3 250 3725 11/05/2022 0 0 0 5 102 1479,5 12/05/2022 0 0 0 7 298 4410,49 13/05/2022 0 0 0 0 0 0 16/05/2022 0 0 0 2 103 1519,25 17/05/2022 0 0 0 1 36 525,6 18/05/2022 9 741 10356,36 0 0 0 19/05/2022 7 505 6975,67 4 188 2619,65 20/05/2022 0 0 0 5 275 3871,01 23/05/2022 5 522 7281,38 11 220 3096,7 24/05/2022 3 279 3906 11 238 3348,66 25/05/2022 1 34 476 6 76 1072,05 26/05/2022 6 325 4547,6 1 22 310,2 27/05/2022 4 104 1456 9 195 2752,85 30/05/2022 3 40 560 3 51 719,15 31/05/2022 0 0 0 7 623 8931,08 01/06/2022 1 1 14 1 50 737,5 02/06/2022 0 0 0 1 30 447 03/06/2022 0 0 0 9 553 8254,69 06/06/2022 0 0 0 0 0 0 07/06/2022 1 69 966 4 158 2341,4 08/06/2022 0 0 0 1 46 710,7 09/06/2022 0 0 0 5 115 1725,75 10/06/2022 0 0 0 0 0 0 13/06/2022 0 0 0 4 83 1205,5 14/06/2022 0 0 0 7 68 990,3 15/06/2022 0 0 0 5 217 3185,99 16/06/2022 0 0 0 2 350 5083,02 17/06/2022 1 250 3500 6 226 3267,01 20/06/2022 0 0 0 0 99 1435,5 21/06/2022 0 0 0 0 0 0 22/06/2022 0 0 0 0 0 0 23/06/2022 0 0 0 4 27 388,8 24/06/2022 0 0 0 3 23 331,2 27/06/2022 0 0 0 0 0 0 28/06/2022 0 0 0 0 0 0 29/06/2022 0 0 0 0 0 0 30/06/2022 0 0 0 3 70 990,5

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : lm1waJpolW+dxnFpYpuamWRrmGqVmpOUZmidlWhsmJaca59plmuUZpmWZnBmmGdq

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :

- Information relative au contrat de liquidité Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/75324-cp-oeneo-bilan-semestriel-juin-2022.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com