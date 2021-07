OENEO : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30 juin 2021

Au titre du contrat de liquidité confié par la société OENEO SA à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 30 juin 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 20 265

Solde en espèces: 197 201,48 €

Au cours du 1er semestre 2021, il a été négocié un total de :

ACHAT 47 343 titres 546 621,90 € 639 transactions VENTE 37 247 titres 433 565,19 € 510 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 10 169

Solde en espèces: 310 258,20 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d'actions : 0

Solde en espèces : 200 000,00 €

À propos du Groupe OENEO

OENEO est un acteur majeur de la filière vitivinicole, grâce à ses marques haut de gamme et innovantes. Présent dans le monde entier, le groupe couvre l'ensemble des étapes de l'élaboration du vin, avec deux divisions majeures et complémentaires :

Le Bouchage, avec la fabrication et la commercialisation de bouchons en liège technologiques à forte valeur ajoutée avec notamment la gamme DIAM et la gamme PIETEC

L'Elevage, en fournissant avec ses marques de tonnellerie Seguin Moreau, Boisé, Millet, Fine Northern Oak et Galileo des solutions haut de gamme d'élevage du vin ou de spiritueux aux principaux acteurs du marché et en développant avec Vivelys des solutions innovantes au service du vin (R&D, conseil, systèmes).

Avec passion, nos solutions contribuent à élaborer, élever, préserver et magnifier le vin ou les spiritueux de chaque vigneron, en transmettant leur émotion et en renforçant leurs performances.

WE CARE ABOUT YOUR WINE

INFORMATIONS ET RELATIONS PRESSE

Oeneo Actus Finance Philippe Doray

Directeur Administratif et Financier

+33 (0)5 45 82 99 93

Guillaume Le Floch

Analystes - Investisseurs

+33 (0) 1 53 67 36 70 Anne Catherine Bonjour

Presse - Médias

+33 (0) 1 53 67 36 90

Annexes

Achats Ventes Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en

EUR TOTAL 639 47 343 546 621,90 510 37 247 433 565,19 04/01/2021 0 0 0 0 0 0 05/01/2021 0 0 0 0 0 0 06/01/2021 0 0 0 0 0 0 07/01/2021 0 0 0 0 0 0 08/01/2021 0 0 0 0 0 0 11/01/2021 0 0 0 0 0 0 12/01/2021 0 0 0 0 0 0 13/01/2021 0 0 0 0 0 0 14/01/2021 0 0 0 0 0 0 15/01/2021 0 0 0 0 0 0 18/01/2021 0 0 0 0 0 0 19/01/2021 0 0 0 0 0 0 20/01/2021 0 0 0 0 0 0 21/01/2021 0 0 0 0 0 0 22/01/2021 0 0 0 0 0 0 25/01/2021 0 0 0 0 0 0 26/01/2021 0 0 0 0 0 0 27/01/2021 0 0 0 0 0 0 28/01/2021 0 0 0 0 0 0 29/01/2021 0 0 0 0 0 0 01/02/2021 0 0 0 0 0 0 02/02/2021 0 0 0 0 0 0 03/02/2021 0 0 0 0 0 0 04/02/2021 0 0 0 0 0 0 05/02/2021 0 0 0 0 0 0 08/02/2021 0 0 0 0 0 0 09/02/2021 0 0 0 0 0 0 10/02/2021 0 0 0 0 0 0 11/02/2021 0 0 0 0 0 0 12/02/2021 0 0 0 0 0 0 15/02/2021 0 0 0 0 0 0 16/02/2021 0 0 0 0 0 0 17/02/2021 0 0 0 0 0 0 18/02/2021 0 0 0 0 0 0 19/02/2021 0 0 0 0 0 0 22/02/2021 0 0 0 0 0 0 23/02/2021 0 0 0 0 0 0 24/02/2021 0 0 0 0 0 0 25/02/2021 0 0 0 0 0 0 26/02/2021 0 0 0 0 0 0 01/03/2021 0 0 0 0 0 0 02/03/2021 0 0 0 0 0 0 03/03/2021 0 0 0 0 0 0 04/03/2021 0 0 0 0 0 0 05/03/2021 0 0 0 0 0 0 08/03/2021 0 0 0 0 0 0 09/03/2021 0 0 0 0 0 0 10/03/2021 0 0 0 0 0 0 11/03/2021 0 0 0 0 0 0 12/03/2021 0 0 0 0 0 0 15/03/2021 0 0 0 0 0 0 16/03/2021 0 0 0 0 0 0 17/03/2021 0 0 0 0 0 0 18/03/2021 0 0 0 0 0 0 19/03/2021 0 0 0 0 0 0 22/03/2021 0 0 0 0 0 0 23/03/2021 0 0 0 0 0 0 24/03/2021 0 0 0 0 0 0 25/03/2021 0 0 0 0 0 0 26/03/2021 0 0 0 0 0 0 29/03/2021 0 0 0 0 0 0 30/03/2021 0 0 0 0 0 0 31/03/2021 0 0 0 0 0 0 01/04/2021 13 1278 14118,19 8 364 4047,75 06/04/2021 13 1647 18343,3 9 1238 13833,41 07/04/2021 8 325 3620,21 6 661 7364,73 08/04/2021 23 2147 23806,79 0 0 0 09/04/2021 8 952 10477,05 1 365 4029,6 12/04/2021 14 1371 15038,91 12 981 10792,77 13/04/2021 16 1237 13518,8 2 198 2178 14/04/2021 4 288 3143,2 9 1051 11587,17 15/04/2021 12 1118 12315,89 1 22 243,32 16/04/2021 9 511 5620,64 0 0 0 19/04/2021 0 0 0 14 1416 15684,18 20/04/2021 15 1556 17296,65 5 1099 12243,52 21/04/2021 9 613 6813,07 17 1169 13063,69 22/04/2021 10 638 7136,8 4 323 3626,45 23/04/2021 18 1028 11472,79 5 187 2095,9 26/04/2021 16 1033 11424,98 1 39 434,46 27/04/2021 13 1232 13457,88 5 411 4511,01 28/04/2021 14 1160 12607,69 8 1079 11820,55 29/04/2021 6 490 5347,86 0 0 0 30/04/2021 13 1177 12777,28 7 141 1537,66 03/05/2021 3 200 2164 16 1673 18254,27 04/05/2021 21 947 10376,66 2 101 1117,06 05/05/2021 2 145 1590,3 26 1835 20322,99 06/05/2021 11 735 8201,13 6 377 4214,86 07/05/2021 10 782 8651,03 7 1109 12353,37 10/05/2021 0 561 6249,54 0 702 7860,15 11/05/2021 6 310 3484,03 6 214 2418,2 12/05/2021 1 1 11,28 6 573 6464,01 13/05/2021 0 0 0 10 801 9190,19 14/05/2021 4 225 2598,01 12 593 6949,72 17/05/2021 3 350 4196,99 6 403 4871,99 18/05/2021 40 3576 43177,7 20 1607 19562,49 19/05/2021 9 486 5908,69 10 1232 15091,51 20/05/2021 4 365 4472,86 5 1014 12480,21 21/05/2021 9 314 3868,67 9 434 5367,19 24/05/2021 9 499 6132,56 6 419 5192,16 25/05/2021 8 500 6108,55 13 732 9027,76 26/05/2021 13 1212 14962,14 5 300 3716,01 27/05/2021 17 1586 19188,38 4 365 4421,79 28/05/2021 5 462 5588,26 21 789 9591,01 31/05/2021 9 1232 14958,94 5 77 936,54 01/06/2021 19 1614 19541,67 13 320 3889,28 02/06/2021 13 635 7657,08 14 260 3140,93 03/06/2021 8 701 8432,47 22 742 8953,19 04/06/2021 0 0 0 5 187 2263,3 07/06/2021 19 1115 13426,94 3 74 892,42 08/06/2021 4 200 2396 3 99 1191,96 09/06/2021 15 860 10278,81 6 560 6708,52 10/06/2021 11 895 10626,16 6 253 3020,64 11/06/2021 4 280 3331,97 9 643 7669,45 14/06/2021 20 327 3894,28 8 200 2385,98 15/06/2021 23 1535 18058,81 7 677 8023,74 16/06/2021 6 447 5274,69 5 324 3840,99 17/06/2021 4 316 3735,12 11 483 5737,8 18/06/2021 11 312 3700,16 11 333 3956,04 21/06/2021 15 948 11184,22 6 138 1632,4 22/06/2021 10 651 7624,19 19 922 10862,27 23/06/2021 11 636 7461,23 9 270 3194,88 24/06/2021 11 347 4170 17 1736 20961,68 25/06/2021 0 0 0 7 763 9323,86 28/06/2021 3 17 215,22 10 1173 14758,45 29/06/2021 6 657 8300,54 7 669 8524,13 30/06/2021 8 561 7084,64 3 327 4135,63

