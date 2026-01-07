OENEO : Bilan semestriel de liquidité au 31 décembre 2025

Au titre du contrat de liquidité confié par la société OENEO SA à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 24 342

Solde en espèces : 165 007,02 €

Au cours du 2 nd semestre 2025, il a été négocié un total de :

ACHAT 25 643 titres 237 628,77 € 577 transactions VENTE 28 275 titres 263 596,33 € 520 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 26 974

Solde en espèces : 139 039,45 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d'actions : 0

Solde en espèces : 200 000,00 €

À propos du Groupe OENEO

OENEO est un acteur majeur de la filière vitivinicole, grâce à ses marques haut de gamme et innovantes. Présent dans le monde entier, le groupe couvre l'ensemble des étapes de l'élaboration du vin, avec deux divisions majeures et complémentaires :

Le Bouchage, avec la fabrication et la commercialisation de bouchons en liège technologiques à forte valeur ajoutée avec notamment les gammes DIAM, MYTIK et SETOP

L'Elevage, en fournissant avec ses marques de tonnellerie Seguin Moreau, Millet, Galileo et Boisé des solutions haut de gamme d'élevage du vin ou de spiritueux aux principaux acteurs du marché et en développant avec Vivelys des solutions innovantes au service du vin (R&D, conseil, systèmes).

Passionnés de l'art et de la culture du vin, conscients de l'urgence des défis environnementaux et sociétaux, convaincus que l'innovation éclairée doit servir le bien commun, nous voulons utiliser nos savoir-faire et forces vives au service du développement durable du secteur viti-vinicole. Nous innovons pour perpétuer la grande histoire du vin.

WE CARE ABOUT YOUR WINE

INFORMATIONS ET RELATIONS PRESSE

Oeneo Actus Finance Philippe Doray

Directeur Administratif et Financier

+33 (0) 5 48 17 25 29 Guillaume Le Floch

Analystes – Investisseurs

+33 (0) 1 53 67 36 70 Fatou-Kiné N'Diaye

Presse – Media

+33 (0) 1 53 67 36 34 /

Annexes

Achats Ventes Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en

EUR TOTAL 587 25 643 237 628,77 535 28 275 263 596,33 01/07/2025 4 150 1395 10 245 2282,81 02/07/2025 4 100 930 5 153 1427 03/07/2025 1 25 232,5 7 605 5669,09 04/07/2025 6 187 1759,91 9 209 1977,66 07/07/2025 2 98 925,12 9 260 2468,21 08/07/2025 3 62 585,28 5 53 501,44 09/07/2025 2 82 774,08 7 92 871,86 10/07/2025 1 30 284,4 12 491 4665,29 11/07/2025 7 257 2447,75 2 121 1154,34 14/07/2025 5 273 2598,25 1 16 152,32 15/07/2025 9 723 6869,58 1 30 286,2 16/07/2025 16 1047 9787,25 2 113 1065,38 17/07/2025 18 1029 9374,7 3 33 307,56 18/07/2025 9 286 2599,85 5 481 4380,71 21/07/2025 1 35 318,5 4 73 664,76 22/07/2025 1 1 9,1 9 1127 10338,65 23/07/2025 5 75 698,46 11 295 2756,39 24/07/2025 0 0 0 22 742 6964,26 25/07/2025 4 40 380 4 100 952 28/07/2025 1 20 190 4 38 361,76 29/07/2025 1 50 475 1 40 380,8 30/07/2025 0 0 0 5 482 4601,22 31/07/2025 1 47 446,5 20 765 7341,63 01/08/2025 4 55 524,7 0 0 0 04/08/2025 4 172 1636,41 0 0 0 05/08/2025 1 28 266 12 700 6667,71 06/08/2025 1 60 570 5 131 1247,12 07/08/2025 1 1 9,5 9 359 3415,38 08/08/2025 5 510 4837,2 4 115 1094,5 11/08/2025 8 585 5535,09 2 240 2282,4 12/08/2025 4 291 2750,47 4 73 690,58 13/08/2025 10 157 1482,08 5 32 303,04 14/08/2025 3 400 3768 4 65 614,9 15/08/2025 1 1 9,4 5 272 2562,24 18/08/2025 10 607 5692,26 6 279 2622,91 19/08/2025 13 650 6030,51 2 31 291,4 20/08/2025 11 1199 10985,84 10 1375 12735,53 21/08/2025 23 989 9136,38 6 465 4308,92 22/08/2025 0 0 0 4 311 2880,08 25/08/2025 6 422 3895,44 14 1428 13301,96 26/08/2025 5 340 3163,97 3 156 1455,84 27/08/2025 2 115 1069,5 17 1627 15274,11 28/08/2025 0 0 0 3 185 1757,5 29/08/2025 3 70 663,32 8 245 2330,46 01/09/2025 1 50 475 2 2 19,04 02/09/2025 1 100 950 0 0 0 03/09/2025 5 188 1787 1 88 837,76 04/09/2025 2 175 1663,01 1 100 952 05/09/2025 12 501 4733,7 0 0 0 08/09/2025 3 53 499,26 6 316 3003,99 09/09/2025 0 0 0 4 251 2384,5 10/09/2025 2 150 1425 2 170 1617,01 11/09/2025 19 710 6679,25 1 11 103,18 12/09/2025 18 350 3251,61 1 7 65,1 15/09/2025 4 48 454,32 12 1097 10421,5 16/09/2025 8 325 3085,62 5 300 2850 17/09/2025 0 0 0 4 70 665,2 18/09/2025 3 55 523,1 0 0 0 19/09/2025 1 100 950 3 121 1151,92 22/09/2025 4 102 970,2 2 10 95,4 23/09/2025 5 225 2137,5 3 200 1900 24/09/2025 8 231 2201,38 5 254 2431,92 25/09/2025 0 0 0 6 290 2759,81 26/09/2025 1 25 237,5 2 45 428,4 29/09/2025 2 65 618,0005 0 0 0 30/09/2025 3 90 855,8 0 0 0 01/10/2025 3 117 1088,5 6 231 2166,78 02/10/2025 0 0 0 0 0 0 03/10/2025 6 365 3372,6 2 200 1854 06/10/2025 1 50 462 6 220 2032,8 07/10/2025 0 0 0 4 330 3053,39 08/10/2025 4 82 758,32 0 0 0 09/10/2025 1 59 543,98 3 110 1016,4 10/10/2025 3 300 2772 0 0 0 13/10/2025 4 165 1524,6 0 0 0 14/10/2025 4 410 3788,4 0 0 0 15/10/2025 0 0 0 2 132 1219,84 16/10/2025 1 100 924 2 382 3530,02 17/10/2025 5 170 1570,8 0 0 0 20/10/2025 3 230 2125,2 0 0 0 21/10/2025 12 666 6101,03 5 192 1767,38 22/10/2025 3 116 1067,2 1 100 922 23/10/2025 2 61 563,86 0 0 0 24/10/2025 4 151 1396,27 2 200 1848 27/10/2025 1 25 231 0 0 0 28/10/2025 0 0 0 1 200 1848 29/10/2025 0 0 0 1 150 1386 30/10/2025 2 50 462 2 150 1386 31/10/2025 5 140 1293,6 2 100 924 03/11/2025 3 170 1570,8 2 101 933,26 04/11/2025 0 0 0 1 200 1848 05/11/2025 2 50 462 0 0 0 06/11/2025 3 145 1339,8 0 0 0 07/11/2025 2 51 471,46 3 121 1118,04 10/11/2025 1 40 369,6 3 132 1219,68 11/11/2025 2 40 369,6 1 70 646,8 12/11/2025 1 24 221,76 0 0 0 13/11/2025 2 26 240,24 0 0 0 14/11/2025 4 241 2220,43 3 50 460,58 17/11/2025 0 0 0 1 150 1386 18/11/2025 10 530 4857,19 0 0 0 19/11/2025 5 53 482,3 0 0 0 20/11/2025 0 0 0 1 25 228 21/11/2025 17 1208 10785,14 5 138 1244,8 24/11/2025 3 10 88,2 1 1 8,84 25/11/2025 1 26 229,32 13 625 5602,88 26/11/2025 11 343 3097,53 9 445 4036,19 27/11/2025 4 286 2610,04 16 1405 12924,45 28/11/2025 0 0 0 9 574 5308,75 01/12/2025 3 90 829,8 11 359 3351,3 02/12/2025 14 368 3419,9 7 302 2819,47 03/12/2025 3 61 566,88 9 392 3663,16 04/12/2025 21 1196 11040,04 2 16 150,4 05/12/2025 1 111 1021,2 2 26 239,72 08/12/2025 17 720 6558,12 1 15 136,2 09/12/2025 8 239 2158,22 6 146 1326,59 10/12/2025 5 196 1767 5 128 1154,53 11/12/2025 7 73 656,54 3 100 900 12/12/2025 9 92 826,16 0 0 0 15/12/2025 0 0 0 4 200 1800 16/12/2025 3 75 675 2 100 900 17/12/2025 3 75 675 4 146 1314,5 18/12/2025 16 217 1949,18 1 4 35,92 19/12/2025 6 136 1224 6 271 2439,03 22/12/2025 6 84 755,32 1 39 351,78 23/12/2025 4 279 2494,51 12 920 8375,13 24/12/2025 0 0 0 5 121 1117,62 29/12/2025 5 156 1437,2 1 6 55,56 30/12/2025 0 0 0 4 240 2218,39 31/12/2025 3 163 1509,38 1 25 231,5