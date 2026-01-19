OENEO : 3EME TRIMESTRE DANS UN MARCHE TOUJOURS EN NETTE CONTRACTION - CHIFFRE D'AFFAIRES 9 MOIS EN BAISSE DE 8,7% A TAUX DE CHANGE CONSTANT

Chiffre d'affaires (M € ) 2025-2026 2024-2025 Variation Var a taux de change constant 3 ème trimestre 61,4 68,7 -10,7% -10,3% Dont Bouchage 46,1 48,5 -4,9% -4,9% Dont Elevage 15,2 20,2 -24,5% -23,3% 9 mois 201,7 221,8 -9,1% -8,7% Dont Bouchage 149,6 156,4 -4,4% -4,4% Dont Elevage 52,1 65,3 -20,3% -19,1%

Au 3 ème trimestre, l'activité du Groupe Oeneo s'inscrit toujours dans un marché des vins et spiritueux en contraction, impacté par un faible volume de vendanges pour la 3 ème année consécutive et par le ralentissement de la consommation mondiale. Ainsi, dans la continuité du premier semestre, l'activité enregistre un recul de -10,3 % à taux de change constant. La Division Bouchage démontre une meilleure résilience, avec une baisse limitée à -4,9 % à taux de change constant, tandis que la Division Élevage, plus exposée aux reports d'investissements induits par la conjoncture, recule de -23,3 % à taux de change constant.

Sur les 9 premiers mois de l'exercice 2025-2026, le chiffre d'affaires s'établit à 201,7 M€, en retrait de -8,7 % à taux de change constant. Le Groupe anticipe une activité similaire au 4 ème trimestre et poursuit ses actions de maîtrise de ses charges afin de préserver sa bonne rentabilité opérationnelle.

Commentaires par Division

BOUCHAGE : Les clients optent pour des solutions economiques

La Division réalise un chiffre d'affaires de 46,1 M€ au 3ème trimestre portant son cumul à 149,6 M€ sur 9 mois, en repli de -4,4% par rapport à la même période de l'exercice 2024-2025. Cette évolution résulte des effets conjugués d'un moindre volume en raison des faibles récoltes et de la conjoncture difficile incitant les clients à opter pour des solutions plus économiques dans la gamme Diam (effet mix défavorable).

Globalement, la baisse des volumes de la gamme DIAM est limitée à -1,2% grâce à la fidélité des clients à la marque et aux gains de nouveaux clients. La gamme Mytik Diam, destinée aux vins effervescents, affiche une bonne résistance, reflet du meilleur comportement de ces vins sur les marchés.

Sur le plan géographique, le recul reste mesuré sur les principaux marchés du Groupe (France, Europe, États-Unis). La bonne orientation des ventes en Océanie et sur le reste du monde permet de compenser le repli enregistré en Amérique du Sud.

La stratégie d'innovation a été mise à l'honneur au 3 ème trimestre. LiOX by Diam, une solution à très faible teneur en oxygène pour les vins effervescents a reçu en octobre le prix de l'Innovation au salon VITeff à Epernay, tandis que Diam Collection a été primée en novembre lors du salon SITEVI à Montpellier.

Dans ce contexte de marché qui reste baissier, la Division entend poursuivre ses actions en vue tant de renforcer ses parts de marché au 4 ème trimestre que de maintenir sa bonne rentabilité.

ÉLEVAGE : recul conjoncturel significatif de l'activité

Dans un marché en forte contraction depuis plusieurs trimestres, ce 3 ème trimestre s'inscrit dans la continuité des précédents. La Division enregistre un chiffre d'affaires 9 mois 2025-2026 de 52,1 M€, en recul de -19,1% à taux de change constant. Impactés par de multiples facteurs, contexte géopolitique et économique perturbé, faiblesse récurrente des dernières vendanges et écoulement moins rapide de leurs stocks, de nombreux clients reportent leurs investissements, en particulier sur les fûts.

Les ventes de grands contenants, exposées au marché du cognac, actuellement moins porteur, ont été aussi fortement impactées par ces reports au cours de ce 3 ème trimestre. Les gammes de bois œnologiques, plus économiques, sont stables par rapport à l'an dernier.

Sur le plan géographique, la France et les Etats-Unis, marché majeur fortement perturbé également par les droits de douane, sont les pays les plus impactés. L'activité est mieux orientée dans les autres régions, notamment en Europe.

S'agissant d'innovation, après le lancement remarqué, en septembre dernier, de la nouvelle barrique brevetée « Twood » au positionnement très compétitif, Vivelys a été récompensée pour deux innovations lors du salon professionnel de la bière à Nancy : le procédé de production Visio® 0.0 pour les bières sans alcool et les solutions œnologiques Boisé® Absolu.

La Division ne s'attend pas à une amélioration significative de la tendance sur la fin de l'exercice. Elle poursuit ses actions de rationalisation afin de limiter l'impact de la baisse d'activité sur sa marge opérationnelle courante.

Le groupe Oeneo publiera le 5 MAI 2026 son chiffre d'affaires annuel de l'exercice 2025-2026

À propos du Groupe OENEO

OENEO est un acteur majeur de la filière vitivinicole, grâce à ses marques haut de gamme et innovantes. Présent dans le monde entier, le groupe couvre l'ensemble des étapes de l'élaboration du vin, avec deux divisions majeures et complémentaires :

Le Bouchage, avec la fabrication et la commercialisation de bouchons en liège technologiques à forte valeur ajoutée avec notamment les gammes DIAM, MYTIK et SETOP.

L'Elevage, en fournissant avec ses marques de tonnellerie Seguin Moreau, Millet, Galileo et Boisé des solutions haut de gamme d'élevage du vin ou de spiritueux aux principaux acteurs du marché et en développant avec Vivelys des solutions innovantes au service du vin (R&D, conseil, systèmes).

Passionnés de l'art et de la culture du vin, conscients de l'urgence des défis environnementaux et sociétaux, convaincus que l'innovation éclairée doit servir le bien commun, nous voulons utiliser nos savoir-faire et forces vives au service du développement durable du secteur viti-vinicole. Nous innovons pour perpétuer la grande histoire du vin.

WE CARE ABOUT YOUR WINE

INFORMATIONS ET RELATIONS PRESSE

Oeneo Actus Finance Philippe Doray

Directeur Administratif et Financier

+33 (0)5 48 17 25 29 Guillaume Le Floch

Analystes – Investisseurs

+33 (0) 1 53 67 36 70 Fatou-Kiné N'DIAYE

Presse – Médias

+ 33 (0) 1 53 67 36 34