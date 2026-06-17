Odyssey valorisée à 1,45 milliard de dollars lors de son dernier tour de table

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le laboratoire d'IA Odyssey a annoncé mercredi avoir levé 310 millions de dollars lors d'un tour de table qui l'a valorisé à 1,45 milliard de dollars.