Odyssey Marine cherche à obtenir un bail offshore aux États-Unis afin d'accroître l'approvisionnement national en ressources essentielles
information fournie par Reuters 07/11/2025 à 16:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Odyssey Marine Exploration OMEX.O a déclaré vendredi qu'elle avait demandé aux autorités de régulation américaines l'autorisation d'explorer et d'exploiter des sables riches en minéraux au large de la côte médio-atlantique, alors que le pays renforce l'approvisionnement national en matériaux vitaux pour diverses industries.

Selon l'entreprise, le site contiendrait des sables minéraux lourds contenant du titane, du zirconium, des éléments de terres rares et du phosphate - des matériaux essentiels pour la défense, l'électronique, les engrais et les technologies d'énergie propre.

Les actions de la sociétéont augmenté de 3,3 % lors des échanges matinaux.

Cette démarche s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par Washington pour accroître la capacité nationale de production de minerais essentiels , dans un contexte de guerre commerciale avec la Chine, premier producteur mondial, et pour réduire la dépendance à l'égard des importations de matériaux essentiels à la défense et à l'industrie manufacturière.

"Si Odyssey réussit à obtenir le bail proposé, cela représentera une nouvelle étape dans notre stratégie d'expansion de notre portefeuille diversifié et de déblocage de nouvelles opportunités de ressources des fonds marins", a déclaré le directeur général Mark Gordon.

© 2025 Thomson Reuters.

