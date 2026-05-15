ODIOT SA : Publication des comptes consolidés 2025 de Odiot S.A

Publication des comptes consolidés 2025 de Odiot S.A

Paris le 15 mai 2026 à 18:45

ODIOT SA (Euronext Access, FR0004152700 – MLODT) annonce la publication de comptes consolidés en très forte amélioration pour l'exercice clos le 31 décembre 2025, marquant une étape importante dans le redéveloppement de la Société.

Pour rappel, les comptes consolidés regroupent dans un seul document les résultats de l'ensemble des sociétés du groupe — ici Odiot SA et sa filiale Odiot SAS — comme si elles ne formaient qu'une seule et même entreprise. Ils donnent ainsi une image fidèle de la réalité économique du groupe dans son ensemble.?????????

En tant que société cotée sur Euronext Access, Odiot SA n'est pas soumise à l'obligation de publier des comptes consolidés. La nouvelle direction de la Société fait néanmoins le choix de les produire et de les publier depuis 2023, dans un souci de transparence vis-à-vis de ses actionnaires.

Seuls les comptes sociaux ont fait l'objet d'un audit par Grant Thornton et le rapport financier annuel est disponible sur le site www.odiotholding.com depuis le 30 avril 2026, rubrique Espace Investisseurs.

Comptes consolidés ODIOT SA 2025 En euros 2025 2024 Chiffre d'affaires 1 483 000 1 124 000 Produits exploitation 2 188 000 1 124 000 Résultat d'exploitation 119 000 (481 000) Résultat net 1 004 000 (3 956 000) Résultat financier 1 881 000 (119 000) Capitaux propres pro forma 1 362 000* (6 116 000) Dette financière 829 000** 200 000

*Fonds propres au 31 décembre 2025 (744 000) € plus augmentation de capital de 2 106 000 € réalisée le 23 février 2026

** détail de la dette financière : emprunts obligataires 665 000 €, dette bancaire 163 000 €, intérêts courus non échus 1 000 €,

Le chiffre d'affaires du groupe progresse de 32% pour atteindre 1 483 000 € en 2025, contre 1 124 000 € en 2024. Il est intégralement généré par Odiot SAS, la filiale opérationnelle du groupe, qui fabrique et vend des pièces d'orfèvrerie en argent massif et vermeil. Cette croissance reflète le développement commercial matérialisé par le recrutement d'un nouveau vendeur, avec notamment une forte progression des ventes en Europe.

Le résultat d'exploitation s'établit à 119 000 € en 2025 en amélioration de 600 000 € par rapport à 2024, marquant la première étape du retour à la rentabilité du groupe depuis la prise de contrôle par la nouvelle direction en 2024.

Cette performance s'explique par deux dynamiques complémentaires. Du côté de la holding Odiot SA, la structure de coûts a continué à être allégée : la masse salariale a été ramenée à 26 000 € contre 78 000 € en 2024, et les honoraires d'avocats et de conseils ont fortement diminué avec l'achèvement de la phase de restructuration juridique.

Du côté d'Odiot SAS, malgré une progression du chiffre d'affaires de 32%, le résultat d'exploitation recule légèrement par rapport à 2024 en raison d'investissements importants pour la croissance future : achats de matières premières stratégiques (argent et or dont les cours ont fortement progressé), renforcement des effectifs, et hausse des honoraires liés au développement commercial. Les achats de métaux précieux se reflètent dans l'appréciation des stocks et constituent un actif de valeur en hausse au bilan.

Le résultat financier s'établit à 1 881 000 € en 2025, contre (119 000) € en 2024. Il est principalement constitué des reprises de dépréciations liées à la cession des participations non stratégiques du groupe – Odiot Joaillerie, IFA et Ecrin – qui avaient été dépréciées lors d'exercices antérieurs et dont la cession a permis de constater ces reprises en produit. Il intègre également les intérêts sur comptes courants d'associés.

Le résultat net s'établit à 1 004 000 € en 2025, contre (3 956 000) € en 2024, soit une amélioration de près de 5 M€ en un an. Ce résultat bénéficiaire s'explique par la combinaison de trois éléments : un résultat d'exploitation qui s'améliore significativement hors dépréciation des écarts d'acquisition, un résultat financier très positif de 1 881 000 € porté par les reprises de dépréciations liées à la cession des participations non stratégiques, et une charge d'impôt quasi nulle de 2 000 €, le groupe bénéficiant de déficits fiscaux reportables. Le groupe est ainsi bénéficiaire pour la première fois depuis la prise de contrôle par la nouvelle direction.

Les capitaux propres s'améliorent de 5 372 000 € en un an, passant de (6 116 000) € en 2024 à (744 000) € en 2025, portés par les augmentations de capital réalisées au cours de l'exercice pour 4 367 000 € ainsi que par le résultat bénéficiaire de l'exercice. Ils demeurent négatifs au 31 décembre 2025 en raison des pertes accumulées lors des exercices antérieurs. Ils redeviennent cependant positifs dès le 1 er trimestre 2026 à la suite de l'augmentation de capital de 2 106 000 € réalisée en février 2026.

La dette financière du groupe se réduit très significativement, passant de 3 200 000 € en 2024 à 829 000 € en 2025, soit une réduction de 2 371 000 € en un an. Cette réduction résulte de l'amortissement d'une partie de la dette bancaire ainsi que des augmentations de capital réalisées au cours de l'exercice, qui ont permis de convertir en actions les dettes obligataires et comptes courants d'associés existants.

À propos de ODIOT S.A

Odiot S.A est l'une des plus anciennes et des plus prestigieuses maisons françaises d'orfèvrerie, fondée en 1690. Figure majeure des XVIIIe et XIXe siècles, elle fut fournisseur des familles royales ainsi que de l'Empereur Napoléon I er. Reconnue pour son savoir-faire exceptionnel, la Maison crée des pièces d'orfèvrerie et des couverts d'exception en argent massif et en vermeil, perpétuant un artisanat d'excellence transmis depuis plus de trois siècles. ODIOT S.A détient également les marques Tétard Frères, Biennais et Rouge Pullon, complétant son positionnement dans les métiers de la haute orfèvrerie et les services associés. Odiot et Rouge Pullon sont labellisées Entreprise du Patrimoine Vivant®.

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