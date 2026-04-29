ODIOT SA : Publication des comptes annuels 2025 de Odiot S.A

Publication des comptes annuels 2025 de Odiot S.A

Paris le 29 avril 2026 à 19:30

ODIOT SA (Euronext Access, FR0004152700 – MLODT) annonce la publication de ses comptes pour l'exercice clos le 31 décembre 2025, marquant une étape déterminante dans l'assainissement de la Société.

Le Conseil d'administration de ODIOT S.A, réuni sous la présidence de Gilles-Emmanuel Trutat, Président-Directeur général, a arrêté les comptes ODIOT S.A pour l'exercice 2025.

La présentation des résultats de ODIOT S.A s'effectue sur la base des comptes sociaux. Ces comptes ont fait l'objet d'un audit, et le rapport du commissaire aux comptes est en cours d'émission.

Le rapport financier annuel sera mis à disposition des actionnaires le 30 avril 2026 sur le site www.odiotholding.com , rubrique Espaces Investisseurs.

Les comptes du groupe ne font pas encore l'objet d'une consolidation. Toutefois les tableaux ci-dessous présentent les éléments clés concernant ODIOT S.A et sa filiale ODIOT SAS. Ces comptes n'ont pas fait l'objet d'un audit.

Odiot S.A En euros 2025 2024 2023 Chiffre d'affaires 0 0 347 223 Produits exploitation 3 546 098 0 347 223 Résultat d'exploitation 38 457 (656 740) (161 054) Résultat net 979 150 (3 590 405) (155 908) Résultat financier 940 693 335 286 (4 418) Capitaux propres (870 682) (6 217 325) (2 626 920) Dette financière 1 474 273* 4 180 546 3 166 044

* détail de la dette financière 2025 :

Autres emprunts obligataires : 664 962 €

Comptes courants d'associés : 646 108 €

Dette bancaire : 163 203 €

Le chiffre d'affaires demeure nul, la Société n'ayant pas encore initié la facturation de prestations à sa filiale. À compter de 2026, des revenus seront générés sous forme d'honoraires facturés à Odiot SAS ainsi que par la vente directe de pièces d'orfèvrerie vintage.

Le résultat d'exploitation s'établit à 38 457 euros, en amélioration de 695 197 euros par rapport à 2024, porté par la réduction significative de l'ensemble des charges externes, notamment la masse salariale (25 504 euros contre 77 903 euros en 2024) et les honoraires d'avocats (91 543 euros contre 237 418 euros en 2024), reflétant l'achèvement de la phase de restructuration. Cette réduction globale des charges est réalisée malgré une hausse significative des frais directement liés aux multiples opérations sur le capital réalisées au cours de l'exercice, notamment les frais de cotation boursière et de communication financière (120 000 euros contre 13 000 euros en 2024) et de road-shows (119 601 euros contre 12 830 euros en 2024).

Le résultat financier de 940 693 euros est essentiellement constitué des reprises de dépréciations sur les titres des participations cédées (Odiot Joaillerie, IFA, Ecrin) pour 6 715 052 euros et de la plus-value de cession d'Odiot Joaillerie pour 1 722 403 euros, en contrepartie de charges liées à la sortie de ces participations. L'exercice 2025 n'enregistre aucun produit ni charge exceptionnelle, contrairement à 2024 qui avait été marqué par la dépréciation de la créance AAA Holding pour 3 000 000 euros. Ceci marque l'achèvement de la phase d'assainissement financier.

Les capitaux propres s'améliorent de 5 346 643 euros, portés par les augmentations de capital réalisées au cours de l'exercice pour un montant total de 4 906 888 euros ainsi que par le résultat bénéficiaire de l'exercice.

Odiot SAS En euros 2025 2024 2023 Chiffre d'affaires 1 484 952 1 127 580 1 501 024 Produits d'exploitation 1 726 114 1 007 710 1 761 334 Résultat d'exploitation 79 158 127 693 66 273 Résultat net 64 918 129 133 78 576 Résultat financier (31 859) (3 837) (4 418) Capitaux propres 136 598 71 681 (57 453) Dette financière 1 119 693* 556 076 485 093

*dont compte courant d'associé CELT de 705 856 € et compte courant d'associé Odiot SA de 347 142 €

Le chiffre d'affaires progresse de +31,7%, porté notamment par une forte hausse des ventes en Europe (731 746 euros contre 118 873 euros en 2024).

Le résultat d'exploitation recule de 48 535 euros malgré la hausse du chiffre d'affaires, en raison des investissements dans la croissance : achats de matières premières en forte hausse (414 035 euros contre 33 077 euros en 2024, dont 370 700 euros d'achats d'argent et 14 207 euros d'or), renforcement des effectifs (masse salariale en hausse de 50 020 euros) et hausse des honoraires liés au développement commercial. Ces achats de métaux précieux se reflètent dans l'appréciation des stocks (+193 729 euros) et constituent un actif de valeur croissante au bilan.

Le résultat financier de (31 859) euros est essentiellement constitué des intérêts sur comptes courants d'associés (29 313 euros), en hausse significative par rapport à 2024 (1 138 euros), reflétant l'augmentation des financements intra-groupe au cours de l'exercice.

Les capitaux propres progressent de +90,6%, confirmant la solidité financière croissante de la filiale pour le deuxième exercice consécutif.

Vue agrégée Odiot S.A + Odiot SAS** En euros 2025 2024 2023 Chiffre d'affaires 1 484 952 1 127 580 1 501 024 Total produits d'exploitation 5 272 212 1 007 710 (94 781) Résultat d'exploitation 117 615 (529 047) (77 332) Résultat net 1 044 068 (3 461 272) (3261) Résultat financier 908 834 331 449 (4 170 305) Capitaux propres au 31/12/2025 (734 084) (6 145 644) (57 453) Capitaux propres pro forma*** 1 371 916 - - Dette financière 2 593 866 4 736 622 3 651 137

**Les tableaux ci-dessus présentent les éléments clés d'Odiot SA et de sa filiale Odiot SAS (détenue à 52%), en agrégation à 100%, sans élimination des flux interco.

***Après augmentation de capital du 23 février 2026 de 2 106 000 euros.

Le chiffre d'affaires agrégé s'établit à 1 484 952 euros, en progression de +31,7%, et le total des produits d'exploitation agrégés atteint 5 272 212 euros, intégrant les reprises de dépréciations et autres produits d'exploitation d'Odiot SA pour 3 546 098 euros ainsi que les produits d'exploitation d'Odiot SAS pour 1 726 114 euros.

Le résultat d'exploitation agrégé s'améliore de 646 662 euros par rapport à 2024, passant de (529 047) euros à 117 615 euros, combinant la progression opérationnelle de la filiale et l'assainissement de la structure de coûts de la holding.

Le résultat net agrégé s'établit à 1 044 068 euros contre (3 461 272) euros en 2024, soit une amélioration de plus de 4,5 millions d'euros. Les deux entités sont bénéficiaires pour la première fois depuis la prise de contrôle par la nouvelle direction.

Les capitaux propres agrégés s'établissent à (734 084) euros au 31 décembre 2025, en amélioration de 5 411 560 euros par rapport à 2024. Après l'augmentation de capital du 23 février 2026 de 2 106 000 euros, ils sont redevenus positifs à 1 371 916 euros, marquant la fin de la période d'assainissement financier.

La dette financière agrégée se réduit de 2 142 756 euros, passant de 4 736 622 euros à 2 593 866 euros, reflétant la conversion en capital des dettes obligataires et des comptes courants d'associés réalisée au cours de l'exercice, la prescription des dettes antérieures à 2021, le remboursement de dettes financières, fiscales et sociales anciennes.

Présentation générale de la Société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2025

Au cours de l'année 2025, des changements dans l'actionnariat ont eu lieu :

Le capital était détenu au 31 décembre 2024, avant les changements d'actionnariat survenus en 2025, de la manière suivante :

63,21% détenu par l'AMC Asset Segregated #47 IC

8,01% détenu par Monsieur Louis Petiet

28,78% d'actionnaires diffus

À l'issue des changements d'actionnariat intervenus en 2025, les pourcentages de détention au 31 décembre 2025 sont les suivants :

34,79% détenu par l'AMC Asset Segregated #47 IC

12,90% détenu par BlackRock SCP

52,31% d'actionnaires diffus

À la suite de l'évolution de l'actionnariat, la gouvernance de la Société a été modifiée. Il convient de noter que Madame Laetitia Maffei a démissionné de ses fonctions de Directrice Générale Déléguée le 24 novembre 2025.

Nouvelle gouvernance :

Directeur Général M. Gilles-Emmanuel Trutat Président du conseil d'administration M. Gilles-Emmanuel Trutat Membre du conseil d'administration Mme Laetitia Maffei Membre du conseil d'administration Mme Emilie Thébault Membre du conseil d'administration M. Yves Pozzo di Borgo Membre du conseil d'administration M. Thierry Bignet Membre du conseil d'administration M. Marc Jobert

Les principales actions de la direction au cours de l'exercice 2025 ont été les suivantes :

L'assainissement de la structure du groupe

La Société a finalisé la cession de l'ensemble de ses participations non stratégiques, conformément à la stratégie annoncée lors de la prise de contrôle par la nouvelle direction en 2024 :

La cession des titres d'Odiot Joaillerie SAS, finalisée en février 2025 dans le cadre du protocole transactionnel conclu avec AAA Holding. En contrepartie, Odiot Joaillerie avait cédé à Odiot SA les 184 690 actions qu'elle détenait dans Odiot SAS, portant ainsi la participation directe d'Odiot SA dans Odiot SAS de 48% à 52% ;

La cession d'Ecrin SAS et d'Industrielle Franco-Allemande SAS, finalisées conformément au protocole signé le 21 juillet 2023 ;

La cession de la participation dans Well Energies SAS à Vergnet par un protocole signé le 8 septembre 2025. La créance de 1 433 882 euros détenue sur Well Energies, provisionnée à 100% depuis l'exercice 2022, s'est révélée définitivement irrécouvrable suite à la mise en liquidation judiciaire de Vergnet en janvier 2026 ;

Le changement de dénomination sociale de la Société, désormais Odiot SA en lieu et place d'Odiot Holding, voté par l'Assemblée Générale Mixte du 22 mai 2025.

Le renforcement des fonds propres

La Société a réalisé plusieurs augmentations de capital au cours de l'exercice 2025 pour un montant total de 4 906 888 euros , portant les fonds propres de (6 217 325) euros à (870 682) euros, soit une amélioration de 5 346 643 euros. Ces opérations ont donné lieu à l'émission de nouvelles actions au prix de 0,40 euro par action, avec la participation de nouveaux investisseurs privés qualifiés ainsi que de la direction et des administrateurs.

Le 6 juin 2025, la Société a procédé à un regroupement de ses actions selon un ratio de 100 pour 1, portant la valeur nominale unitaire de 0,01 euro à 1 euro, afin de renforcer la liquidité du titre et de réduire la volatilité.

En octobre 2025, la Société a procédé à l'émission de 33 259 bons de souscription d'actions réservés aux administrateurs, intégralement souscrits par Gilles-Emmanuel Trutat, Thierry Bignet et Marc Jobert, au prix d'exercice de 39,60 euros. Cette émission témoigne de la confiance des administrateurs dans la stratégie de renouveau de la maison Odiot.

Le renforcement du portefeuille de marques

Au cours de l'exercice 2025, la Société a significativement enrichi son portefeuille de marques dans le cadre de sa stratégie de développement dans le secteur du luxe et de l'orfèvrerie :

L'acquisition de la marque Rouge Pullon le 31 janvier 2025, spécialisée dans la restauration et l'entretien de pièces d'orfèvrerie de prestige (placage, dorure, polissage), exerçant une activité complémentaire à celle d'Odiot SAS sur le site de Brétigny-sur-Orge. Rouge Pullon est labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant® ;

le 31 janvier 2025, spécialisée dans la restauration et l'entretien de pièces d'orfèvrerie de prestige (placage, dorure, polissage), exerçant une activité complémentaire à celle d'Odiot SAS sur le site de Brétigny-sur-Orge. Rouge Pullon est labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant® ; Le dépôt auprès de l'INPI en novembre 2025 des marques Biennais et Tétard Frères , dont l'enregistrement définitif est intervenu en mars 2026. Biennais incarne le savoir-faire impérial napoléonien dans la création d'objets cérémoniaux d'exception. Tétard Frères est une maison historique spécialisée dans l'orfèvrerie Art Déco, dont le positionnement complémentaire permet d'adresser la clientèle hôtelière et de restauration haut de gamme.

Odiot SA détient ainsi un portefeuille cohérent de quatre marques complémentaires - Odiot, Rouge Pullon, Biennais et Tétard Frères - constituant un ensemble unique dans le secteur de l'orfèvrerie de luxe française.

Le lancement du Club des Mécènes-Actionnaires

La Société a lancé en février 2025 le Club des Mécènes-Actionnaires Odiot, permettant à ses actionnaires investissant à partir de 100 000 euros de bénéficier d'avantages exclusifs : réductions de 10% à 30% sur les achats de pièces Odiot selon leur statut, invitations à des conférences sur le thème de l'orfèvrerie et des arts décoratifs par des conférenciers de renom (Dr Karolina Stefanski ou Artcurial) dans des lieux prestigieux (Tour Eiffel, Hôtel de Bourrienne).

Le développement commercial et les partenariats

En juin 2025, la Société a recruté un Directeur des Partenariats dont la mission est de faire rayonner la marque Odiot en lien avec des maisons et institutions de prestige en France et à l'international. La stratégie repose sur une logique de co-branding à fort impact sans coût marketing significatif. Plus de 30 partenariats ont été initiés au cours de l'exercice 2025, dont 5 sont en cours de finalisation pour signature au cours de l'exercice 2026.

Situation de l'activité et analyse de l'évolution des affaires

À l'issue de la restructuration menée depuis la prise de contrôle par la nouvelle direction en 2024, la Société est désormais recentrée principalement sur sa filiale Odiot SAS, qui constitue son actif principal.

Odiot est une marque française de luxe fondée en 1690, et l'un des orfèvres les plus prestigieux depuis les XVIIIe et XIXe siècles. Fournisseur royal, de l'Empire et de toutes les cours européennes, doté d'un savoir-faire unique en matière de création de pièces de décoration exceptionnelles et de couverts en métaux précieux (argent massif, vermeil, épargne, or). Odiot est labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant®.

Cette entreprise dispose d'un important potentiel de développement sur le marché de l'ultra-luxe, qui ne connaît pas de crise, et dont la base s'élargit chaque année avec l'accroissement du nombre de millionnaires dans le monde. Avec l'appréciation du prix des métaux précieux, les pièces Odiot en argent massif et autres métaux précieux sont par ailleurs considérées comme des valeurs refuge par sa clientèle.

Conformément à la stratégie annoncée, les augmentations de capital réalisées au cours de l'exercice 2025 ont permis de poursuivre et d'accélérer les investissements dans la filiale Odiot SAS, portant notamment sur la rénovation partielle du bâtiment industriel de Brétigny-sur-Orge, l'entretien et la rénovation des machines, l'acquisition d'une machine de soudure au laser, le recrutement de collaborateurs qualifiés ainsi que l'achat de matières premières stratégiques (lingots d'or et d'argent).

Ces investissements permettent d'améliorer significativement les marges de production sur le long terme, en réduisant les délais de fabrication et en améliorant les conditions de travail.

Événements importants survenus depuis le 31 décembre 2025

Augmentation de capital du 23 février 2026

La Société a réalisé une nouvelle augmentation de capital le 23 février 2026, avec l'émission de 52 650 nouvelles actions au prix de 40 euros par action, pour un montant total de 2 106 000 euros, auprès de nouveaux investisseurs privés qualifiés. Cette opération a porté le capital social à 275 322 euros. Elle confirme la confiance des investisseurs dans la stratégie de renouveau de la Société et marque la fin de la période d'assainissement financier.

Émission de bons de souscription d'actions

Le 9 mars 2026, le conseil d'administration a procédé à une nouvelle émission de 52 650 BSA, intégralement souscrits par trois administrateurs de la Société au prix de souscription de 3,60 euros et au prix d'exercice de 39,60 euros, témoignant de la confiance des administrateurs dans la stratégie de long terme.

Enregistrement des marques Biennais et Tétard Frères

Les marques Biennais et Tétard Frères, déposées auprès de l'INPI en novembre 2025, ont fait l'objet d'un enregistrement définitif en mars 2026, complétant ainsi le portefeuille de quatre marques détenues par Odiot SA.

Recrutement d'un Directeur d'usine

La Société a procédé au recrutement d'un nouveau Directeur d'usine au cours du premier trimestre 2026, renforçant l'équipe de direction opérationnelle d'Odiot SAS sur le site de Brétigny-sur-Orge.

Signature d'un contrat d'attaché de presse

En avril 2026, la Société a signé un contrat avec un attaché de presse reconnu dans la profession, dans le cadre de sa stratégie de développement de la notoriété de la marque Odiot.

Perspectives d'avenir

L'exercice 2025 marque pour Odiot SA la conclusion de la phase de restructuration financière engagée depuis la prise de contrôle par la nouvelle direction en 2024. La Société aborde désormais une nouvelle étape, celle du développement, avec des bases financières assainies, un portefeuille de quatre marques complémentaires et un outil industriel en cours de modernisation.

La stratégie de développement s'articule autour de plusieurs axes prioritaires.

-Sur le plan industriel, la Société poursuivra la modernisation du site de Brétigny-sur-Orge, avec l'internalisation des bains d'or et d'argent, le renforcement des équipes d'orfèvres et l'amélioration continue des processus de production, permettant d'augmenter les capacités, de réduire les délais de livraison et d'améliorer les marges sur le long terme.

-Sur le plan commercial, la Société finalise cinq partenariats stratégiques dont la signature est attendue au cours de l'exercice 2026, articulés autour des axes suivants : l'ouverture d'un showroom dans le triangle d'or parisien en collaboration avec un designer d'intérieur de renom ; la création d'une édition limitée en co-branding avec une maison de prestige internationale à forte audience ; un partenariat avec une institution patrimoniale française de premier plan pour la création d'un objet collector en lien avec l'histoire de la maison Odiot ; la création d'un objet emblématique célébrant le savoir-faire français avec une institution française ; et un contrat annuel de service d'entretien et de restauration de couverts avec un établissement hôtelier de luxe sous la marque Rouge Pullon.

-La Société est par ailleurs en discussion avancée pour l'acquisition d'une maison d'orfèvrerie de prestige spécialisée dans la création de pièces en métaux précieux, dotée d'une forte collection Art Déco et d'une clientèle complémentaire à celle d'Odiot, qui permettrait d'élargir le portefeuille de marques et d'adresser de nouveaux segments de clientèle.

-Enfin, la Société engage en 2026, en collaboration avec une grande maison de vente aux enchères, un travail de valorisation de ses archives historiques constituant un actif patrimonial exceptionnel accumulé depuis plus de trois siècles, contribuant à renforcer son bilan, sa légitimité et sa valeur auprès des investisseurs.

À propos de ODIOT S.A

Odiot S.A est l'une des plus anciennes et des plus prestigieuses maisons françaises d'orfèvrerie, fondée en 1690. Figure majeure des XVIIIe et XIXe siècles, elle fut fournisseur des familles royales ainsi que de l'Empereur Napoléon I er. Reconnue pour son savoir-faire exceptionnel, la Maison crée des pièces d'orfèvrerie et des couverts d'exception en argent massif et en vermeil, perpétuant un artisanat d'excellence transmis depuis plus de trois siècles. ODIOT S.A détient également les marques Tétard Frères, Biennais et Rouge Pullon, complétant son positionnement dans les métiers de la haute orfèvrerie et les services associés. Odiot et Rouge Pullon sont labellisées Entreprise du Patrimoine Vivant®.

Contact relations investisseurs : investors@odiotholding.com

Relations presse : odiotholding@aelium.fr

ODIOT S.A (Euronext Access <R0014010DV3> MLODT) www.odiotholding.com