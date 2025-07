ODIOT SA : Premier jour de cotation des actions ODIOT S.A. regroupées (MLDOT - FR0014010DV3)

Premier jour de cotation des actions ODIOT S.A. regroupées (MLDOT - FR0014010DV3)

Paris le 23 juillet 2025 à 11h00

ODIOT SA (Euronext Access, FR0014010DV3 – MLODT) annonce la réalisation, conformément au calendrier annoncé le 6 juin 2025, du regroupement des actions composant son capital social, à raison de 1 action nouvelle contre 100 anciennes, et le début, à compter de ce jour, des négociations des actions issues du regroupement.

Ce regroupement permet à ODIOT S.A. de renouer avec un cours de bourse plus conforme aux standards des sociétés opérant dans le domaine du luxe et aux attentes des investisseurs, tout en tendant à réduire la volatilité du titre.

Les principales caractéristiques sont les suivantes :

Nombre d'actions issues du regroupement : 222 672

Code ISIN des actions nouvelles regroupées : FR0014010DV3

Code mnémonique des actions nouvelles regroupées : MLDOT

Tout actionnaire qui n'a pas pu obtenir un nombre d'actions multiple de 100 sera indemnisé à hauteur de ses rompus restants dans un délai de 30 jours à compter d'aujourd'hui par son intermédiaire financier.

Toutes les opérations relatives au regroupement auront lieu auprès d'Euronext Paris.

Calendrier des opérations :

Opération Date Début de la période de cession et d'indemnisation des rompus par les intermédiaires financiers 23 juillet 2025 Radiation des actions anciennes 23 juillet 2025 Première cotation des actions issues du regroupement 23 juillet 2025 Record date pour la livraison des actions issues du regroupement 24 juillet 2025 Date de livraison des actions nouvelles 25 juillet 2025 Fin de la période de cession et d'indemnisation des rompus par les intermédiaires financiers 21 août 2025

A propos de ODIOT SA

ODIOT SA est la holding de contrôle de ODIOT, marque française de luxe fondée en 1690, et l'un des orfèvres les plus prestigieux depuis le XVIII e siècle. Fournisseur royal, de l'Empire et de toutes les cours européennes, ODIOT est dotée d'un savoir-faire unique en matière de création de pièces de décoration exceptionnelles et de couverts en métaux précieux (argent massif, vermeil, épargne, or). ODIOT est labelisée Entreprise du Patrimoine Vivant®.

Contact relations investisseurs : investors@odiotholding.com

Relations presse : odiotholding@aelium.fr

ODIOT SA (Euronext Access, FR0014010DV3 – MLODT) www.odiotholding.com