ODIOT SA : Point d'activité intermédiaire au 30 septembre 2025

Point d'activité intermédiaire au 30 septembre 2025

Paris, le 7 novembre 2025 à 17h00

ODIOT SA (Euronext Access – FR0014010DV3 – MLODT) publie un point d'activités à destination du marché.

Conformément à la réglementation du marché Euronext Access, ODIOT SA n'a pas d'obligation de produire ni de publier des comptes semestriels. Ce communiqué vise néanmoins à informer le marché de l'évolution de son activité.

Activité et performances à ce jour de la filiale opérationnelle

Au 30 septembre 2025, le carnet de commandes d'ODIOT s'élève à 2'114'673 €, traduisant un niveau d'activité soutenu. Le chiffre d'affaires brut à cette même date atteint 1'856'261 €, ce qui représente un chiffre d'affaires net de 1'307'224 € après remises accordées aux distributeurs.

Le chiffre d'affaires prévisionnel pour l'exercice 2025 est estimé entre 1,8 et 2,0 millions €, ce qui représenterait une progression comprise entre +59,6 % et +77,4 % par rapport à l'exercice 2024 (année où le chiffre d'affaires réalisé a été de 1'127'580 €).

Depuis le début de 2025, ODIOT a par ailleurs acquis 218 kilogrammes d'argent à un prix moyen de 38,07 $/Oz. Ces achats ont été effectués en quantité et de manière programmée afin d'obtenir les meilleures conditions auprès de notre fournisseur. L'argent utilisé est 100% recyclé permettant à ODIOT de s'inscrire dans une perspective d'économie circulaire.

Précisions

Précision concernant le communiqué de presse du 24 octobre 2025, relatif à la publication de la mise à jour du rapport de GreenSome Finance : Odiot SA n'a procédé à aucune acquisition. Les informations contenues dans le communiqué de presse du 24 octobre 2025 relatif au rapport de GreenSome Finance doivent être lues à la lumière de cette clarification.

A propos de ODIOT SA

ODIOT SA est la holding de contrôle de ODIOT, marque française de luxe fondée en 1690, et l'un des orfèvres les plus prestigieux depuis les XVIII e siècle. Fournisseur royal, de l'Empire et de toutes les cours européennes, doté d'un savoir-faire unique en matière de création de pièces de décoration exceptionnelles et de couverts en métaux précieux (argent massif, vermeil, épargne, or). ODIOT est labelisée Entreprise du Patrimoine Vivant®.

Contact relations investisseurs : investors@odiotholding.com

Relations presse : odiotholding@aelium.fr

ODIOT SA (Euronext Access, FR0014010DV3 – MLODT) www.odiotholding.com