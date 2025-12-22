ODIOT SA : Odiot SA informe le marché de la publication d'une nouvelle étude par AlphaValue

Paris, le 22 décembre 2025 à 10h00

Odiot SA informe le marché de la publication d'une nouvelle étude financière réalisée par AlphaValue, cabinet européen de recherche spécialisé dans l'analyse des sociétés cotées.

Dans son étude datée du 19 décembre 2025, AlphaValue initie une recommandation à l'achat sur le titre Odiot, avec un objectif de cours de 58,7 euros par action , correspondant à un potentiel de hausse de 46,7 % par rapport au cours de Bourse observé au moment de l'analyse.

Dans son rapport, AlphaValue met en avant la valeur patrimoniale et industrielle du groupe, fondée sur le positionnement d'Odiot sur le segment de l'ultra-luxe, la notoriété historique de la marque et l'existence d'un actif industriel rare, comprenant notamment une bibliothèque de plus de 3 400 modèles, matrices et moules .

AlphaValue souligne que la trajectoire de redéploiement repose sur une montée en puissance progressive de l'outil industriel, la croissance étant principalement contrainte par la capacité de production et la disponibilité des savoir-faire, plutôt que par la demande. Cette approche disciplinée est identifiée comme un levier central de création de valeur à moyen terme.

Sur le plan financier, l'étude anticipe une progression du chiffre d'affaires à 2,3 millions d'euros en 2025 , 3,4 millions d'euros en 2026 et 4,3 millions d'euros en 2027 , accompagnée d'une amélioration marquée de la rentabilité. L'EBITDA récurrent est ainsi attendu à environ 1,1 million d'euros en 2026 puis 1,5 million d'euros en 2027, soit une marge EBITDA supérieure à 30 %.

La valorisation repose sur plusieurs approches, dont une actualisation des flux de trésorerie et une approche par la somme des parties, faisant ressortir des niveaux de valeur supérieurs au cours actuel. L'étude met également en évidence la valeur potentielle des actifs patrimoniaux du groupe, estimée dans une fourchette comprise entre 30 et 50 millions d'euros.

Gilles-Emmanuel Trutat, Président-Directeur Général, a déclaré : « Dans l'univers des petites capitalisations, ODIOT SA est l'une des rares sociétés à être suivie par deux cabinets d'analyse réputés, GreenSome et AlphaValue. Nous passons beaucoup de temps auprès des investisseurs boursiers en France et en Europe afin de faire connaître la valeur. Plusieurs road-shows ont été organisés à Monaco, Luxembourg, Bruxelles, Paris et Lyon en 2025. Pour 2026 nous prévoyons d'aller à Dubaï, Istanbul, Londres et aussi aux Etats-Unis. Nous espérons que ces efforts auront un impact favorable sur le cours de bourse ».

Téléchargez la note d'analyse ici: https://www.odiotholding.com/investor-relations .

À propos de ODIOT SA

ODIOT SA est la holding de contrôle de ODIOT, marque française de luxe fondée en 1690, et l'un des orfèvres les plus prestigieux depuis le XVIII e siècle. Fournisseur royal, de l'Empire et de toutes les cours européennes, ODIOT est dotée d'un savoir-faire unique en matière de création de pièces de décoration exceptionnelles et de couverts en métaux précieux (argent massif, vermeil, épargne, or). ODIOT est labelisée Entreprise du Patrimoine Vivant®.

Contact relations investisseur: investors@odiotholding.com

Relations presse: odiotholding@aelium.fr

ODIOT SA (Euronext Access, FR0014010DV3 – MLODT) www.odiotholding.com