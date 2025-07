ODIOT SA : ODIOT SA devient mécène du musée des Arts décoratifs

ODIOT SA devient mécène du musée des Arts décoratifs

Paris le 23 juillet 2025 à 8h45

ODIOT SA (Euronext Access, FR0004152700 – MLODT) annonce son engagement en tant que mécène du musée des Arts décoratifs, institution parisienne emblématique dédiée à la valorisation du patrimoine des arts décoratifs en France.

À travers son adhésion au Club des partenaires du musée des Arts décoratifs, Odiot SA réaffirme son attachement à la transmission des savoir-faire d'excellence et à la préservation du patrimoine artistique français. Ce mécénat s'inscrit naturellement dans l'histoire de la Maison Odiot, dont le musée des Arts décoratifs conserve une importante collection de 33 pièces d'orfèvrerie ainsi que 176 dessins issus de la production de Jean-Baptiste-Claude Odiot.

« C'est un honneur pour Odiot de soutenir le musée des Arts décoratifs, lieu de mémoire et d'inspiration pour les générations actuelles et futures de créateurs, » déclare Gilles-Emmanuel Trutat, Président Directeur Général de Odiot SA. « Notre engagement vise à encourager le dialogue entre tradition et innovation et à participer au renouveau des arts décoratifs. »

Le soutien d'Odiot SA contribuera non seulement à la mise en valeur des collections permanentes du musée et à l'organisation d'événements culturels et pédagogiques à destination du Club des Mécènes-Actionnaires de Odiot SA, mais aussi à soutenir le musée des Arts décoratifs pour l'acquisition de pièces Odiot.

A propos de ODIOT SA

ODIOT SA est la holding de contrôle de ODIOT, marque française de luxe fondée en 1690, et l'un des orfèvres les plus prestigieux depuis le XVIII e siècle. Fournisseur royal, de l'Empire et de toutes les cours européennes, ODIOT est dotée d'un savoir-faire unique en matière de création de pièces de décoration exceptionnelles et de couverts en métaux précieux (argent massif, vermeil, épargne, or). ODIOT est labelisée Entreprise du Patrimoine Vivant®.

