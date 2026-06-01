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ODIOT SA : Odiot SA annonce un partenariat exclusif avec l'Agence Stéphanie Coutas
information fournie par Actusnews 01/06/2026 à 09:00

Odiot SA annonce un partenariat exclusif avec l'Agence Stéphanie Coutas

Paris le 1 er juin 2026 à 9:00

ODIOT S.A (Euronext Access, FR0014010DV3 – MLODT) annonce la conclusion d'un partenariat commercial avec l'Agence Stéphanie Coutas, architecte d'intérieur et décoratrice de renommée internationale.

Dans le cadre de cet accord, les créations Odiot, Biennais, Tétard Frères — pièces en argent massif, vermeil et métal précieux — seront présentées en exclusivité au sein de la Galerie Stéphanie Coutas, située dans le triangle d'or, au 10 avenue Matignon, à Paris 8° arrondissement. La galerie constituera l'unique point de vente d'ODIOT à Paris pour la durée du contrat.

Ce partenariat permet de mettre en scène les produits ODIOT au sein d'un écrin luxueux dans l'univers du résidentiel et des arts décoratifs. C'est une étape importante dans la stratégie de développement des ventes. ODIOT entend désormais renforcer sa distribution de manière très sélective en s'appuyant sur des partenaires partageant ses exigences en matière d'esthétique, de savoir-faire et d'excellence artisanale.

Le choix de l'Agence Stéphanie Coutas s'inscrit dans une logique de complémentarité : reconnue pour ses réalisations très haut de gamme, fusion élégante entre le romantisme français et des lignes épurées et modernes, le studio incarne une vision proche de celle d'ODIOT.

Gilles-Emmanuel Trutat, PDG d'ODIOT a déclaré : « Nous sommes très heureux de ce partenariat avec le Studio Stéphanie Coutas. En tant que dirigeant d'une des plus anciennes maisons du luxe français, mon objectif est de faire vivre la marque dans la modernité, ce qu'incarne parfaitement le design et les créations de Stéphanie Coutas. »

Stéphanie Coutas, fondatrice de l'agence éponyme, a déclaré : « Je suis ravie de cette collaboration avec ODIOT, maison emblématique du patrimoine et du savoir-faire français. À travers ce partenariat, nous partageons une même volonté : faire vivre les métiers d'excellence et continuer à faire rayonner l'art de vivre français dans une vision contemporaine et intemporelle. »

À propos de l'Agence Stéphanie Coutas

Stéphanie Coutas est une architecte d'intérieur parisienne reconnue pour son style singulier, mêlant avec élégance raffinement français et influences multiculturelles. Fondé en 2005, son studio incarne l'élégance intemporelle de l'art de vivre à la française, en réalisant des intérieurs sur mesure pour des résidences privées, hôtels et yachts à travers le monde. Chaque projet reflète une attention méticuleuse au détail, associant lignes contemporaines audacieuses, références néoclassiques, matériaux précieux et savoir-faire d'exception. Stéphanie Coutas crée également des collections de mobilier, luminaires et objets décoratifs. Régulièrement distinguée dans le prestigieux classement AD100, Stéphanie Coutas figure parmi les références internationales incontournables du design et de l'architecture d'intérieur contemporains.

À propos de ODIOT SA

Odiot SA est l'une des plus anciennes et des plus prestigieuses maisons françaises d'orfèvrerie, fondée en 1690. Figure majeure des XVIIIe et XIXe siècles, elle fut fournisseur des familles royales ainsi que de l'Empereur Napoléon I er. Reconnue pour son savoir-faire exceptionnel, la Maison crée des pièces d'orfèvrerie et des couverts d'exception en argent massif et en vermeil, perpétuant un artisanat d'excellence transmis depuis plus de trois siècles. ODIOT SA détient également les marques Tétard Frères, Biennais et Rouge Pullon, complétant son positionnement dans les métiers de la haute orfèvrerie et les services associés. Odiot et Rouge Pullon sont labellisées Entreprise du Patrimoine Vivant®.

Relations investisseurs : investors@odiotholding.com

Relations presse : press@odiotholding.com

ODIOT SA – Euronext Access < R0014010DV3 > MLODT www.odiotholding.com


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