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ODIOT SA : ODIOT SA annonce le renouvellement de son label " Entreprise du Patrimoine Vivant "
information fournie par Actusnews 23/07/2026 à 19:00
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ODIOT SA annonce le renouvellement de son label

« Entreprise du Patrimoine Vivant »

Paris, le 23 juillet 2026 à 19:00

ODIOT S.A. (Euronext Access, FR0014010DV3 – MLODT) annonce le renouvellement, pour une durée de cinq ans, du label « Entreprise du Patrimoine Vivant » (EPV) attribué à la Maison ODIOT.

Ce renouvellement a été notifié par le Préfet de la région d'Île-de-France par courrier en date du 20 juillet 2026, à l'issue de la procédure d'instruction menée par l'organisme certificateur SGS-ICS.

Un label d'État distinguant les savoir-faire français d'exception

Créé en 2005 par l'État français, le label « Entreprise du Patrimoine Vivant » distingue les entreprises françaises détenant un savoir-faire artisanal ou industriel rare, reposant sur la maîtrise de techniques traditionnelles ou de haute technicité. Attribué pour une période de cinq ans, il rassemble un réseau d'environ 1 400 entreprises reconnues pour l'excellence de leur métier.

ODIOT, labellisée une première fois par arrêté ministériel du 12 février 2019, voit ainsi confirmée sa place au sein de ce cercle des maisons dépositaires du patrimoine vivant français.

La reconnaissance d'une excellence transmise depuis 1690

Ce renouvellement valide la démarche de qualité poursuivie par ODIOT et consacre la vitalité d'un savoir-faire transmis sans interruption depuis plus de trois siècles. Orfèvre des empereurs et des rois, ODIOT perpétue des méthodes et des techniques fidèles à celles héritées du XVIIIe siècle : chaque pièce est entièrement façonnée à la main par des artisans hautement spécialisés – du fondeur au polisseur – dans le respect des gestes qui font la renommée de la Maison depuis plus de trois siècles.

Au-delà de la virtuosité technique, chaque création ODIOT est conçue comme un objet de patrimoine, destiné à traverser le temps et à se transmettre de génération en génération.

A propos d'ODIOT S.A.

Odiot SA est l'une des plus anciennes et des plus prestigieuses maisons françaises d'orfèvrerie, fondée en

1690. Figure majeure des XVIIIe et XIXe siècles, elle fut fournisseur des familles royales ainsi que de l'Empereur Napoléon I er . Reconnue pour son savoir-faire exceptionnel, la Maison crée des pièces d'orfèvrerie et des couverts d'exception en argent massif et en vermeil, perpétuant un artisanat d'excellence transmis depuis plus de trois siècles. ODIOT SA détient également les marques Tétard Frères

(1880), Biennais (1791 et Rouge Pullon (1945), complétant son positionnement dans les métiers de la haute

orfèvrerie et les services associés. Odiot et Rouge Pullon sont labellisées Entreprise du Patrimoine Vivant®.

Relations investisseurs : investors@odiotholding.com

Relations presse : press@odiotholding.com

ODIOT SA – Euronext Access <R0014010DV3> MLODT www.odiotholding.com


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