ODIOT SA : ODIOT S.A annonce plusieurs nominations

ODIOT S.A annonce plusieurs nominations

Paris, le 12 mars à 9:30

ODIOT S.A (Euronext Access, FR0014010DV3 – MLODT) annonce la nomination de Sophie Blandin en qualité de membre du Conseil d'administration et d'Anastasia Grouvel en tant que responsable administrative et financière.

Le Conseil d'administration se réjouit de l'arrivée de Sophie Blandin, dont le profil international et l'expertise liée au luxe constituent un atout pour accompagner la stratégie de développement du groupe.

Sophie Blandin est diplômée de l'IESEG Business School. De nationalité franco-allemande, elle parle 5 langues. Elle est aujourd'hui en charge du développement international chez Emalec, groupe leader dans la maintenance multi-technique pour des maisons de luxe et des grandes marques internationales. Egalement en charge des opérations de croissance externe, elle développe le réseau de partenaires du groupe à l'international.

Avec cette nomination, le Conseil d'administration d'ODIOT SA est désormais composé de :

Gilles-Emmanuel Trutat, Président du Conseil d'administration et Directeur général

Administrateur Sophie Blandin, Administratrice

Administratrice Marc Jobert, Administrateur

Administrateur Yves Pozzo di Borgo, Administrateur

Renforcement des fonctions administratives et financières

Anastasia Grouvel rejoint ODIOT SA en qualité de Responsable administrative et financière, afin d'accompagner le développement du groupe et le renforcement des fonctions de contrôle et de coordination financière. Supervisant la comptabilité, la trésorerie et la gestion, elle intervient notamment sur le suivi des opérations financières et boursières, la coordination avec les autorités de marché et les partenaires externes.

Avant de rejoindre la société, elle a travaillé dans le secteur du luxe en Europe et en Asie, notamment au sein de la maison Cartier (groupe Richemont) et du groupe LVMH, avec une expertise en coordination et en gestion de projets transverses.

À propos de ODIOT SA

Odiot SA est l'une des plus anciennes et des plus prestigieuses maisons françaises d'orfèvrerie, fondée en 1690. Figure majeure des XVIIIe et XIXe siècles, elle fut fournisseur des familles royales ainsi que de l'Empereur Napoléon I er. Reconnue pour son savoir-faire exceptionnel, la Maison crée des pièces d'orfèvrerie et des couverts d'exception en argent massif et en vermeil, perpétuant un artisanat d'excellence transmis depuis plus de trois siècles. ODIOT SA détient également les marques Tétard Frères, Biennais et Rouge Pullon, complétant son positionnement dans les métiers de la haute orfèvrerie et les services associés. Odiot et Rouge Pullon sont labellisées Entreprise du Patrimoine Vivant®.

