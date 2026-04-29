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ODIOT SA : Convocation à l'assemblée générale mixte des actionnaires le mercredi 3 juin 2026
information fournie par Actusnews 29/04/2026 à 18:30

Convocation à l'assemblée générale mixte

des actionnaires le mercredi 3 juin 2026

Paris le 29 avril 2026 à 18 :30

ODIOT S.A (Euronext Access, FR0004152700 – MLODT) annonce la réunion de son assemblée générale mixte pour l'approbation des comptes 2025.

Les actionnaires de la société ODIOT S.A (la « Société ») sont invités à participer à l'assemblée générale mixte qui se tiendra le mercredi 3 juin 2026 à 10h30 , au Cercle France-Amériques, Hôtel Le Marois, 9-11 avenue Franklin D. Roosevelt, 75008 Paris.

Le texte exact des résolutions qui seront soumises au vote des actionnaires sera mis à disposition des actionnaires de la Société selon les modalités et dans les délais légaux.

Un avis de réunion des actionnaires à l'assemblée générale mixte du mercredi 3 juin 2026 a été publié au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires (BALO) du mercredi 29 avril 2026. Cet avis peut être consulté sur le site internet de ODIOT S.A https://www.odiotholding.com/investor-relations .

Les documents préparatoires à cette assemblée générale seront mis à disposition selon les modalités et dans les délais légaux.

À propos de ODIOT S.A

Odiot S.A est l'une des plus anciennes et des plus prestigieuses maisons françaises d'orfèvrerie, fondée en 1690. Figure majeure des XVIIIe et XIXe siècles, elle fut fournisseur des familles royales ainsi que de l'Empereur Napoléon I er. Reconnue pour son savoir-faire exceptionnel, la Maison crée des pièces d'orfèvrerie et des couverts d'exception en argent massif et en vermeil, perpétuant un artisanat d'excellence transmis depuis plus de trois siècles. ODIOT S.A détient également les marques Tétard Frères, Biennais et Rouge Pullon, complétant son positionnement dans les métiers de la haute orfèvrerie et les services associés. Odiot et Rouge Pullon sont labellisées Entreprise du Patrimoine Vivant®.

Contact relations investisseurs : investors@odiotholding.com

Relations presse : odiotholding@aelium.fr

ODIOT S.A (Euronext Access <R0014010DV3> MLODT) www.odiotholding.com


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Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/97889-20260428_pr-odiotsa-ag-fr.pdf

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