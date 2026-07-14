ODIOT SA : Compte-rendu de l'assemblée générale mixte du lundi 13 juillet 2026 et annonce du résultat d'une augmentation de capital

Compte-rendu de l'assemblée générale mixte

du lundi 13 juillet 2026 et annonce du résultat d'une augmentation de capital

Paris, le 14 juillet 2026 à 10:30

ODIOT S.A. (Euronext Access, FR0014010DV3 – MLODT) annonce les résultats de son assemblée générale mixte du 13 juillet 2026 et présente le résultat d'une augmentation lancée le 16 février 2026.

Compte-rendu de l'assemblée générale :

L'Assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires d'Odiot S.A. s'est déroulée le lundi 13 juillet 2026, sous la présidence de M. Gilles-Emmanuel Trutat. Plusieurs actionnaires étaient présents, avaient donné pouvoir ou ont voté par correspondance. Ceux-ci représentaient ensemble 35,69 % des actions et 35,24 % des droits de vote.

L'assemblée générale a adopté toutes les résolutions présentées par le conseil d'administration. Les principales mesures votées ont été les suivantes:

Approbation du principe du transfert de la Société sur le marché Euronext Growth Paris ;

Modification de la limite d'âge des administrateurs : 1/3 des administrateurs peut désormais atteindre l'âge de 80 ans au lieu de 70 ans auparavant.

Vous trouverez ci-dessous un tableau détaillé des résultats :

Résolution Voix pour Voix contre Abstentions Hors vote 1.Approbation transfert cotation Growth 99 226 (100 %) 0 (0 %) 1 441 0 2.Pouvoirs pour formalités 100 667 (100 %) 0 (0 %) 0 0 3.Modification âge max des administrateurs 100 667 (100 %) 0 (0 %) 0 0 4.Pouvoirs pour formalités 100 667 (100 %) 0 (0 %) 0 0

Résultats de l'augmentation de capital lancée le 16 février 2026 :

ODIOT S.A. annonce le succès de sa dernière augmentation de capital. Cette nouvelle opération s'inscrit dans la continuité de la stratégie de développement engagée par la société et témoigne de la confiance renouvelée des investisseurs.

Cette levée de fonds, d'un montant total de 1 141 240 € euros, a été réalisée pour partie par compensation avec un certain nombre de créances qui étaient détenues à l'encontre d'ODIOT et par l'entrée de sept nouveaux investisseurs.

Ces derniers ont pour la plupart vocation à rejoindre le Club des Mécènes-Actionnaires vu les montants investis.

Utilisation des fonds levés:

Remboursement de la dette bancaire litigieuse auprès de la BRED ; La Société n'a maintenant plus aucune dette bancaire.

Remboursement de deux anciens créanciers avec lequel un protocole avait été signé courant 2024.

Financement et paiement de la dette Urssaf 2022-2023 pour laquelle un accord a été trouvé début 2026 ainsi que d'un litige prud'hommes issu de l'ancienne direction.

Continuation de la modernisation de l'outil de production.

Financement du transfert envisagé de la société sur le marché Euronext-Growth.

Financement du développement et notamment de la croissance externe.

Caractéristiques de l'opération:

Montant total de l'augmentations de capital : 1 141 240 € euros (prime d'émission incluse)

Nombre de nouvelles actions émises : 28 531

Prix d'Émission : 40 euros par action

A la suite de cette augmentation de capital, le capital social de la Société s'élèvera à 303 853 euros, divisé en 303 853 actions d'une valeur nominale de 1 euro, entièrement libérées et toutes de même catégorie.

A propos d'ODIOT S.A.

Odiot SA est l'une des plus anciennes et des plus prestigieuses maisons françaises d'orfèvrerie, fondée en

1690. Figure majeure des XVIIIe et XIXe siècles, elle fut fournisseur des familles royales ainsi que de l'Empereur Napoléon Ier. Reconnue pour son savoir-faire exceptionnel, la Maison crée des pièces d'orfèvrerie et des couverts d'exception en argent massif et en vermeil, perpétuant un artisanat d'excellence transmis depuis plus de trois siècles. ODIOT SA détient également les marques Tétard Frères

(1880), Biennais (1791 et Rouge Pullon (1945), complétant son positionnement dans les métiers de la haute orfèvrerie et les services associés. Odiot et Rouge Pullon sont labellisées Entreprise du Patrimoine Vivant®.

Relations investisseurs : investors@odiotholding.com

Relations presse : press@odiotholding.com

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