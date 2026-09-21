Odiot SA - Augmentation de capital / Opinion Achat / Objectif: 60 €/ Potentiel: +55,4%

Secteur : Luxe
Marché : Euronext Access
Ticker : MLODT
Capitalisation : 12,9 M€
Opinion : Achat
Cours : 38,60 €
Objectif : 60 €
Potentiel : 55,4%
Cette analyse a été élaborée par GreenSome Finance et diffusée par BOURSORAMA le 21/09/2026 à 15:23:37.
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