ODIOT HOLDING : Succès des augmentations de capital de Odiot Holding

Succès des augmentations de capital de Odiot Holding

Paris le 14 avril 2025 à 10:00

ODIOT Holding (Euronext Access, FR0004152700 – MLODT)) annonce le succès de 3 augmentations de capital, qui renforcent sa position financière et soutiennent ses projets de développement.

Ces opérations ont été réalisées à un prix de souscription de 0.40€ par action pour toutes les catégories d'investisseurs, ce qui représente un premium par rapport aux derniers cours de bourse, et démontre la confiance des souscripteurs dans la stratégie et les perspectives de la société.

Ces augmentations de capital ont été réalisées par (a) la conversion des comptes courants d'associés de l'AMC Asset Segregated, du Président Gilles-Emmanuel Trutat, et des administrateurs, (b) la conversion de dettes antérieures détenues par des banques privées suisses, un fonds luxembourgeois, et des investisseurs individuels importants, (c) l'apport de nouveaux fonds par cinq investisseurs privés qualifiés*. Ces derniers ont vocation à rejoindre le Club des Mécènes-Actionnaires vu les montants investis.

Détails de l'Opération

Montant total des 3 augmentations de capital : 4 906 887,60 euros (prime d'émission incluse)

Nombre de Nouvelles Actions Émises : 12 267 219

Prix d'Émission : 0,40 euro par action

A la suite de ces augmentations de capital, le capital social de la Société s'élèvera à 222 672,19 euros, divisé en 22 267 219 actions d'une valeur nominale de 0,01 euro, entièrement libérées et toutes de même catégorie.

Utilisation des fonds

Les fonds levés sont essentiellement consacrés à la rénovation du bâtiment industriel situé à Brétigny-sur-Orge, à l'acquisition de nouvelles matrices notamment pour les modèles Compiègne et Demidoff , à l'acquisition d'une machine de soudure au laser. La modernisation de l'outil de production ainsi que l'embauche de 2 personnes sur un total de 7 prévues permettront de réduire significativement les délais de production et d'améliorer le service aux clients.

Impact sur la structure financière

Ces augmentations de capital permettent à ODIOT Holding de renforcer significativement ses fonds propres et de réduire sa dette. Après ces opérations la dette dette financière restante se monte à 156'500€.

Gilles-Emmanuel Trutat, Président Directeur Général de ODIOT HOLDING a déclaré : « Je remercie les investisseurs qui nous ont fait confiance et ont assuré le succès de ces augmentations de capital, réalisées dans un contexte particulièrement difficile, vu la volatilité des marchés financiers.

Cette opération valide la stratégie annoncée, qui consiste à réaliser des investissements productifs sur le site industriel de Brétigny sur Orge. Ces investissements vont permettre de fluidifier la production et d'améliorer les conditions de travail grâce à la rénovation de l'outil industriel, l'internalisation de certaines fonctions (bains d'or et d'argent) et l'embauche de collaborateurs qualifiés (orfèvres). Ces investissements auront un impact sur les marges de production, qui se reflétera dans les comptes 2025.

L'amélioration de l'outil industriel nous permettra de répondre à la demande croissante de la clientèle dans le segment de l'ultra-luxe. L'offre d'ODIOT permet à cette clientèle de se différencier en commandant des pièces emblématiques du savoir-faire français dans les arts décoratifs, dont le succès ne se dément pas non seulement auprès des clients traditionnels (familles royales et gouvernementales), mais aussi auprès des nouvelles fortunes issues de la technologie et des pays émergents ».

A propos de ODIOT HOLDING

ODIOT HOLDING est la holding de contrôle de ODIOT, marque française de luxe fondée en 1690, et l'un des orfèvres les plus prestigieux depuis les XVIII e et XIX e siècles. Fournisseur royal, de l'Empire et de toutes les cours européennes, doté d'un savoir-faire unique en matière de création de pièces de décoration exceptionnelles et de couverts en métaux précieux (argent massif, vermeil, épargne, or). ODIOT est labelisée Entreprise du Patrimoine Vivant®.

Contact relations investisseurs : investors@odiotholding.com

Relations presse : odiotholding@aelium.fr

ODIOT HOLDING (Euronext Access, FR0004152700 – MLODT) www.odiotholding.com

*Un investisseur qualifié est une personne définie au point e de l'article 2 du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017.