ODIOT HOLDING : Publication des comptes annuels 2024

Publication des comptes annuels 2024

Paris le 30 avril 2025 à 20:30

ODIOT HOLDING (Euronext Access, FR0004152700 – MLODT) annonce la publication de ses comptes pour l'exercice clos le 31 décembre 2024, marquant une étape déterminante dans l'assainissement de la Société.

Le Conseil d'administration de ODIOT HOLDING, réuni sous la présidence de Gilles-Emmanuel Trutat, Président-Directeur général, a arrêté les comptes ODIOT HOLDING pour l'exercice 2024.

La présentation des résultats de ODIOT HOLDING s'effectue sur la base des comptes sociaux, certifiés par ses commissaires aux comptes. Le rapport de gestion et le rapport financier sont disponibles sur le site www.odiotholding.com , rubrique Espaces Investisseurs.

Les comptes du groupe ne font pas encore l'objet d'une consolidation. Toutefois les tableaux ci-dessous présentent les éléments clés concernant ODIOT HOLDING et sa filiale ODIOT SAS.

Odiot Holding En millions d'euros 2024 2023 2022 Chiffre d'affaires 0 347 223 35 453 Excédent brut d'exploitation (656 740) (161 054) (983 023) Résultat net (3 590 405) (155 908) (11 809 017) Capitaux propres (6 217 325) (2 626 920) (2 471 012) Dette financière 4 180 546* 3 166 044 3 208 823

* détail de la dette financière :

Emprunts obligataires convertibles : 2 961 725 € (intégrés au capital au 1° trimestre 2025)

Comptes courants d'associés : 1 011 185 € (intégrés au capital au 1° trimestre 2025)

Dette bancaire : 207 636 €

Odiot SAS En millions d'euros 2024 2023 2022 Chiffre d'affaires 1 127 580 1 501 024 791 610 Excédent brut d'exploitation 130 156 66 273 (70 903) Résultat net 129 133 78 576 36 200 Capitaux propres 71 681 (57 453) (136 028) Dette financière 452 438** 485 093 483 613

** dont compte courant d'associé CELT de 431 685 €

Présentation générale de la Société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2024

Au cours de l'année 2024, des changements dans l'actionnariat ont eu lieu :

Le capital était détenu au 31 décembre 2023, avant les changements d'actionnariat survenus en 2024, de la manière suivante :

- 42.57% par Monsieur Louis Petiet

- 12.92% par la société AAA Holding représentée par son Président Monsieur Louis Petiet

- 44.51% d'actionnaires diffus

A l'issue des changements d'actionnariat intervenus en 2024, les pourcentages de détentions au 31 décembre 2024 sont les suivants :

- 63.21% détenu par la société AMC UPLIFT HIGH YIELD EUROPEAN GROWTH

- 8.01% détenu par Monsieur Louis Petiet

- 28.78% d'actionnaires diffus

A la suite de ce changement d'actionnariat, une refonte des organes de direction de la Société a été opérée.

Le conseil d'administration a élu M. Gilles-Emmanuel Trutat président de la Société le 13 juin 2024 et a décidé de réunir les fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général de la société le 17 octobre 2024.

De nouveaux administrateurs ont été nommés lors du conseil d'administration du 26 juin 2024.

Nouvelle gouvernance :

Directeur Général M. Gilles-Emmanuel Trutat Directrice générale Déléguée Mme Laetitia Maffei Président du conseil d'administration M. Gilles-Emmanuel Trutat Membre du conseil d'administration Mme Laetitia Maffei Membre du conseil d'administration Mme Emilie Thébault Membre du conseil d'administration M. Yves Pozzo di Borgo Membre du conseil d'administration M. Thierry Bignet Membre du conseil d'administration M. Marc Jobert

La nouvelle équipe dirigeante a été chargée de redresser la situation financière de la société et de revoir ses priorités stratégiques. L'une des premières décisions de la nouvelle direction a été de céder les actifs non rentables et/ou non stratégiques, et de se concentrer sur la filiale ODIOT SAS.

Afin de refléter cette nouvelle stratégie, la Société a procédé au changement de sa dénomination sociale, qui est désormais ODIOT HOLDING, ainsi qu‘au déménagement de son siège social dans un optique de réduction des frais de structure. Ces changements ont été décidés au cours de l'assemblée générale des actionnaires qui s'est tenue le 17 juillet 2024.

Les principales actions de la nouvelle direction ont été les suivantes :

- L'assainissement des finances de la Société par la réduction drastique des frais généraux, la renégociation des dettes fournisseurs et la capitalisation des dettes financières ;

- L'obtention d'un accord d'étalement de sa dette bancaire de 207 636 € sur 24 mois (solde de 156 000 € au 30 avril 2024).

- La réalisation et la publication des comptes 2022 et 2023, ce qui n'avait pas été fait par l'ancienne direction ;

- La signature d'un protocole d'accord transactionnel avec la société JMS CONSULTANCY : ODIOT HOLDING avait depuis 2020 une dette de 1 million € (hors intérêts et pénalités) envers JMS CONSULTANCY. Cette dette non remboursée et qui faisait l'objet d'un contentieux, a été soldée par le versement à JMS CONSULTANCY de 150 000 € en numéraire, la cession de l'intégralité des titres que ODIOT HOLDING détenait dans FINANCIÈRE MARJOS (Euronext Paris ISIN FR0000060824 – FINM) représentant une valeur de 812 938.68 € et la cession du compte courant d'un montant de 218 000 € que ODIOT HOLDING détenait auprès de la FINANCIÈRE MARJOS. Le 14 janvier 2025, la société ODIOT HOLDING, a déclaré à l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) avoir franchi en baisse les seuils de 1/3, 30%, 25%, 20%, 15%, 10% et 5% du capital et des droits de vote de la société FINANCIÈRE MARJOS ;

- La signature d'un protocole transactionnel avec la société AAA HOLDING pour la cession des titres de ODIOT JOAILLERIE : ODIOT HOLDING a cédé sa participation dans ODIOT JOAILLERIE à AAA HOLDING. En échange, ODIOT JOAILLERIE a cédé à ODIOT HOLDING 184 690 actions qu'elle détenait dans la société ODIOT SAS. ODIOT JOAILLERIE et AAA HOLDING n'ont plus l'autorisation d'utiliser le nom « Odiot » à des fins commerciales ou sociales ;

- L'exercice d'un contrat de cession signé en 2020 avec CELT permettant de monter la participation de ODIOT HOLDING dans ODIOT SAS de 48% à 52%.

L'année 2024 a été une année de transition dont l'objectif a été de réaliser l'inventaires des passifs et des actifs de la société, de mener à bien la restructuration financière de la société, et de se recentrer exclusivement sur ODIOT SAS. Une revue des besoins de financement de ODIOT SAS a été également réalisée afin de construire une stratégie de développement commercial assortie d'un plan d'investissement important dans l'outil de production (machines, bâtiment, personnel).

Situation de l'activité et analyse de l'évolution des affaires

La nouvelle direction a donc décidé de céder la majorité des actifs, ODIOT JOAILLERIE, FINANCIERE MARJOS, ECRIN, INDUSTRIELLE FRANCO-ALLEMANDE (IFA), afin d'assainir la situation et de se recentrer sur ODIOT SAS.

ODIOT est une marque française de luxe fondée en 1690, et l'un des orfèvres les plus prestigieux depuis les XVIIIe et XIXe siècles. Fournisseur royal, de l'Empire et de toutes les cours européennes, doté d'un savoir-faire unique en matière de création de pièces de décoration exceptionnelles et de couverts en métaux précieux (argent massif, vermeil, épargne, or). ODIOT est labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant®.

Cette entreprise dispose d'un important potentiel de développement sur un marché, celui de l'ultra-luxe, qui ne connait pas de crise, et dont la base s'élargit chaque année avec l'accroissement du nombre de millionnaires dans le monde. De plus avec l'appréciation du prix des métaux, les pièces ODIOT en argent massif et autres métaux précieux, sont considérées comme des valeurs refuge par sa clientèle.

A l'issue de l'audit effectué, ODIOT HOLDING a commencé à investir dans la rénovation de l'outil industriel et du bâtiment ainsi que dans le recrutement de personnel qualifié dès fin 2024, et a accéléré son accompagnement sur le premier trimestre 2025.

La stratégie annoncée consiste à réaliser des investissements productifs sur le site industriel de Brétigny sur Orge, ainsi que des recrutements ciblés. Un poste a ainsi été créé à Dubaï afin de représenter la marque dans une zone stratégique pour son développement. Ces investissements vont permettre de fluidifier la production et d'améliorer les conditions de travail grâce à la rénovation de l'outil industriel, l'internalisation de certaines fonctions (bains d'or et d'argent) et l'embauche de collaborateurs qualifiés (orfèvres). Ces investissements auront un impact sur les marges de production, qui se reflétera dans les comptes 2025 de ODIOT SAS.

L'amélioration de l'outil industriel permettra de répondre à la demande croissante de la clientèle dans le segment de l'ultra-luxe. L'offre d'ODIOT permet à cette clientèle de se différencier en commandant des pièces emblématiques du savoir-faire français dans les arts décoratifs, dont le succès ne se dément pas non seulement auprès des clients traditionnels (familles royales et gouvernementales), mais aussi auprès des nouvelles fortunes dans les pays émergents ou issues de la technologie.

Enfin, en sus d'ODIOT SAS, ODIOT HOLDING détient une participation de 51% dans WELL ENERGIES ; ODIOT HOLDING est également créancière de WELL ENERGIES à hauteur de 1 405 382 € (hors intérêts). Cette créance a été provisionnée à 100% dès l'exercice 2022. Cependant des discussions avec VERGNET (Euronext Paris ISIN FR001400JXA2 – ALVER) dans laquelle WELL ENERGIES détient une participation, ont été initiées en 2025 afin de récupérer cette créance.

Résultats financiers 2024

Chiffre d'affaires : 0 € contre 347 223 € en 2023, lié à l'arrêt de l'activité de prestations de services de VERGNET (voir plus bas).

: 0 € contre 347 223 € en 2023, lié à l'arrêt de l'activité de prestations de services de VERGNET (voir plus bas). Résultat d'exploitation : -656 740 €.

: -656 740 €. Résultat net : -3 590 405 €, impacté principalement par le résultat exceptionnel qui résulte de la dépréciation de la créance de 3 millions € sur AAA HOLDING.

Chiffre d'affaires

La convention de prestations de services et d'assistance signée entre WELL et VERGNET le 27 octobre 2022 et son avenant signé le 18 novembre 2022 prévoyaient une rémunération annuelle pour Well de 150 000 €. Cette convention ayant pris fin en 2023, ODIOT HOLDING (ex-WELL) n'a pas constaté de chiffre d'affaires en 2024.

A partir de 2025, ODIOT HOLDING prévoit de générer des revenus via la vente en direct de produits ODIOT, de produits ODIOT vintage , de management fees et par la suite des dividendes de sa filiale.

Produits et charges financières

Le résultat financier est essentiellement constitué d'une reprise de provision, passée lors de l'exercice précédent sur les titres ODIOT SAS pour 450 000 €.

Les charges d'exploitations sont supérieures à celles de l'année 2023 car constituées par (a) des factures de prestataires qui n'avaient pas été payés pour certains depuis 2021 et dont nous avons régularisé la situation sur l'exercices 2024, (b) d'importants frais d'avocat et de procédure pour 249 563 €. Il va sans dire que ces dépenses ont été engendrées par la situation de la Société et sont non récurrentes.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise. La décision avait été prise lors de l'exercice 2022 d'assainir les comptes avec un montant de dépréciation de 10 922 167 €.

Cette année encore le résultat exceptionnel est constitué de :

- La dépréciation d'une créance envers AAA HOLDING pour 3 millions € comptabilisée en raison de l'incorporation en capital de la dette obligataire du même montant au cours des premiers mois de l'exercice 2025 ;

- La cession des titres de FINANCIERE MARJOS sur l'exercice 2024 assortie de l'indemnité transactionnelle qui constituent une charge exceptionnelle de 297 687 € ;

- Des charges et dépréciations exceptionnelles notamment liées aux exercices antérieurs pour 383 547 €.

Evénements importants survenus depuis le 31 décembre 2024

Les principaux évènements postérieurs à la clôture concernent :

- L'acquisition de la marque ROUGE PULLON pour 35 000 € en date du 3 février 2025 ; ROUGE PULLON qui a pour objet de restaurer des pièces d'orfèvrerie, exerce une activité complémentaire de celle de ODIOT SAS dans les locaux de Bretigny-Sur-Orge. Cette entreprise est également labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant® ;

- L'augmentation de capital du 4 février 2025 pour un montant global de 2 157 517,29 € ;

- L'augmentation de capital du 28 février 2025 pour un montant global de 2 307 020,56 € ;

- L'augmentation de capital du 22 avril 2025 pour un montant global de 442 353,76 €.

Ces augmentations de capital ont été réalisées par (a) la conversion des comptes courants d'associés de l'AMC Asset Segregated #47IC, du Président Gilles-Emmanuel Trutat, et des administrateurs, (b) la conversion de dettes obligataires antérieures détenues par des banques privées suisses, un fonds luxembourgeois, et des investisseurs individuels importants, (c) l'apport de nouveaux fonds par cinq investisseurs privés qualifiés pour un montant de 875 000 €.

A la suite de ces augmentations de capital, le capital social de la Société s'élève à 222 672,19 €, divisé en 22 267 219 actions d'une valeur nominale de 0,01 euro, entièrement libérées et toutes de même catégorie.

Les fonds levés sont essentiellement consacrés à des investissements dans la filiale ODIOT et notamment à la rénovation du bâtiment industriel d'ODIOT situé à Brétigny-sur-Orge, à l'acquisition de nouvelles matrices notamment pour les modèles Compiègne et Demidoff, à l'acquisition d'une machine de soudure au laser. La modernisation de l'outil de production ainsi que l'embauche de 2 personnes (en sus de l'embauche réalisée en 2024) sur un total de 7 nouvelles embauches prévues, permettront de réduire les délais de production et d'améliorer le service aux clients.

Ces augmentations de capital permettent à ODIOT HOLDING de renforcer significativement ses fonds propres, même si ceux-ci demeurent encore négatifs, et de réduire sa dette financière de manière très importante, puisqu'il ne reste plus qu'un solde de 156 000 € auprès de la banque.

Perspectives d'avenir

L'année 2024 marque la fin d'une étape pour ODIOT HOLDING avec l'achèvement de la phase de restructuration financière, caractérisée par l'épuration des dettes accumulées et l'élimination des foyers de perte. À l'issue de ce processus d'assainissement, la société est désormais en position de concentrer ses efforts sur le développement stratégique de sa filiale ODIOT SAS.

Concernant ODIOT SAS, même si le chiffre d'affaires 2024 a été encore modeste à 1 127 580 €, le résultat net a en revanche fortement progressé à 129 133 €, ce qui représente une marge nette après impôt de 11.45%. Les fonds propres de ODIOT SAS sont redevenus positifs sur cet exercice, ce qui permet à la société d'aborder l'avenir avec sérénité. La nouvelle phase s'articulera autour d'investissements ciblés afin de soutenir sa croissance organique. La stratégie de développement vise à renforcer durablement les performances financières de la filiale, à consolider ses positions sur ses marchés clés et à augmenter son chiffre d'affaires de manière importante. Le carnet de commande s'élève à 1 684 847 € à la fin du premier trimestre, soit un chiffre en hausse de 49.5% par rapport à l'ensemble de l'exercice 2024.

A propos de ODIOT HOLDING

ODIOT HOLDING est la holding de contrôle de ODIOT, marque française de luxe fondée en 1690, et l'un des orfèvres les plus prestigieux depuis les XVIII e et XIX e siècles. Fournisseur royal, de l'Empire et de toutes les cours européennes, doté d'un savoir-faire unique en matière de création de pièces de décoration exceptionnelles et de couverts en métaux précieux (argent massif, vermeil, épargne, or). ODIOT est labelisée Entreprise du Patrimoine Vivant®.

