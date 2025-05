ODIOT HOLDING : ODIOT Holding annonce le lancement d'une émission d'obligations simples pour soutenir sa croissance et valoriser son patrimoine d'exception

ODIOT Holding annonce le lancement d'une émission d'obligations simples pour soutenir sa croissance et valoriser son patrimoine d'exception

Paris le 5 mai 2025 à 16:30

ODIOT Holding (Euronext Access, FR0004152700 – MLODT), actionnaire de référence de ODIOT, maison française emblématique de l'orfèvrerie de luxe depuis 1690 et fournisseur des cours royales, annonce le lancement d'une émission d'obligations d'un montant de 1 million d'euros et de 1 million de dollars.

Cette levée de fonds non-dilutive, vise à accompagner le développement de la Maison ODIOT et à pérenniser son savoir-faire unique, en finançant trois axes prioritaires :

La constitution de réserves stratégiques de métaux précieux (lingots d'argent et d'or), afin d'anticiper la demande et de garantir des délais de livraison optimaux ;

L'optimisation de l'outil industriel , pour améliorer l'efficacité de la production et soutenir la croissance de la marque ;

L'inventaire et la restauration des archives historiques de la Maison, véritables témoins de son héritage artistique et culturel.

Gilles-Emmanuel Trutat, Président Directeur Général de ODIOT HOLDING a déclaré : « Dans un contexte macro-économique instable, nous pensons qu'il est nécessaire de constituer des réserves de métaux précieux, les pièces ODIOT étant réalisées pour la plupart en argent massif et vermeil. Il est aussi important de valoriser les archives inestimables que nous possédons avec un financement non dilutif pour les actionnaires ».

Caractéristiques de l'émission

L'ensemble des informations relatives à cette offre obligataire, y compris la documentation officielle et le formulaire de souscription, est accessible sur le site dédié :

? www.odiotholding.com/bond-offering

Les obligations émises par ODIOT Holding sont des obligations simples de premier rang et non garanties. Elles présentent les caractéristiques suivantes :

Taux d'intérêt annuel fixe : 8 %

Durée : 5 ans

Nominal : 1'000 EUR ou 1'000 USD

Montant minimal de souscription : 10 obligations, soit 10 000 EUR ou 10 000 USD

Date limite de souscription : 30 mai 2025

Paiement des intérêts : annuel

Remboursement du capital : in fine à l'échéance

Pourquoi investir dans l'obligation ODIOT Holding ?

Un héritage prestigieux : Fondée en 1690, ODIOT incarne l'excellence française en matière d'orfèvrerie de luxe.

Un fort potentiel de croissance : Une opportunité d'investissement exclusive avec des rendements attractifs.

Un actif tangible : L'argent, matière première clé d'ODIOT, est une valeur refuge dont la demande et la valorisation sont en hausse constante.

Des privilèges exclusifs : Les investisseurs à partir de 100 000 €/$ bénéficient de visites privées des ateliers, d'événements sur mesure et de conditions préférentielles sur les créations ODIOT.

Avertissement

Cette communication est à visée purement informative et ne constitue ni une offre au public, ni une sollicitation à l'achat ou à la souscription de titres financiers. L'investissement comporte des risques, incluant notamment le risque de perte en capital. Il est impératif de consulter le document d'information synthétique disponible sur le site avant toute décision d'investissement.

A propos de ODIOT HOLDING

ODIOT HOLDING est la holding de contrôle de ODIOT, marque française de luxe fondée en 1690, et l'un des orfèvres les plus prestigieux depuis les XVIII e et XIX e siècles. Fournisseur royal, de l'Empire et de toutes les cours européennes, doté d'un savoir-faire unique en matière de création de pièces de décoration exceptionnelles et de couverts en métaux précieux (argent massif, vermeil, épargne, or). ODIOT est labelisée Entreprise du Patrimoine Vivant®.

Contact relations investisseurs : investors@odiotholding.com

Relations presse : odiotholding@aelium.fr

ODIOT HOLDING (Euronext Access, FR0004152700 – MLODT) www.odiotholding.com