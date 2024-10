ODIOT HOLDING (EX WELL) : Report de la tenue de l'assemblée générale annuelle d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023

Report de la tenue de l'assemblée générale annuelle

d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023

Paris le 18.10.2024 à 17h45

ODIOT HOLDING (Euronext Access, FR0004152700 – MLODT), actionnaire de référence de l'orfèvre ODIOT, annonce qu'elle a présenté le 16 octobre 2024 une requête auprès de Monsieur le président du tribunal de commerce de Paris afin d'obtenir la prorogation jusqu'au 31 décembre 2024 du délai dans lequel pourra être tenue l'assemblée générale ordinaire de la Société à laquelle seront présentés et soumis les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

Cette demande de prorogation au 31 décembre 2024 est justifiée par les motifs suivants :

La Société a, au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2023, rencontré des difficultés dans son organisation interne, notamment liées à des départs de salariés occupant des postes clefs en matière comptable et à des dysfonctionnements du système informatique. Ces dernières n'ont pas permis au service administratif et financier de la Société de finaliser dans un délai raisonnable, les documents comptables et juridiques relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2023, pour organiser une assemblée générale avant le 30 juin 2024 ;

La Société a arrêté le bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2023 tardivement, ce qui n'a pas permis l'organisation de l'assemblée générale des actionnaires dans des conditions favorables à une information fiable et précise. En effet, la Société étant une société cotée, cette dernière doit se conformer à un formalisme particulier pour garantir l'information des actionnaires ;

Ces retards impactent également la certification des comptes par le commissaire aux comptes de la Société.

La société présentera et soumettra également au vote des actionnaires au cours de la même assemblée les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

A propos de ODIOT HOLDING:

ODIOT HOLDING est la holding de contrôle de ODIOT, marque française de luxe fondée en 1690, et l'un des orfèvres les plus prestigieux des XVIII e et XIX e siècles, fournisseur royal, de l'Empire et de toutes les cours européennes, grâce à un savoir-faire unique en matière de création de pièces exceptionnelles et de couverts en métaux précieux (or, vermeil, argent massif, épargne). ODIOT est labelisée Entreprise du Patrimoine Vivant®.

