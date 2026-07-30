Odiot élargit son portefeuille de marques de luxe. (Odiot)

Odiot élargit son portefeuille de marques de luxe.

SIGNIFICANT NEWS

ACTUALITÉ

Odiot est en bonne voie pour acquérir Lappara Orfèvre Argentier, une maison française de luxe spécialisée dans l’orfèvrerie, de taille très modeste mais rentable. L’opération, d’un montant limité, devrait être finalisée en octobre de cette année.

ANALYSE

Les discussions en cours visent une prise de contrôle intégrale, moyennant une contrepartie composée de numéraire (0,2 M€) et de 12 500 actions Odiot, valorisées à 0,5 M€. À fin juillet 2026, la valeur des actions Odiot se situe plutôt autour de 0,25 M€.

LAPARRA présente un intérêt marqué pour les raisons suivantes :

- Elle permet d’ajouter une marque reconnue au portefeuille d’Odiot, sans modification du positionnement (orfèvrerie ultra-luxe).

- Son portefeuille de propriété intellectuelle apparaît particulièrement riche, avec des modèles matérialisés par des moules (2 100), des matrices (770) et 2 000 mandrins en bois (pour des pièces de type bague).

- L’activité est rentable (45 k€ de résultat pour un chiffre d’affaires moyen de 390 k€ sur les cinq dernières années).

- Elle pourrait contribuer à élargir l’offre vers des créations contemporaines et de nouveaux designs.

IMPACT

L’impact stratégique est notable dans la mesure où le PDG et actionnaire principal d’Odiot, M. Trutat, poursuit la consolidation du secteur français de l’orfèvrerie de luxe en acquérant de petits actifs, quelque peu tombés dans l’oubli, adossés à des marques historiques (Lappara, Rouge Pulon). Ces dernières pourraient être relancées dès lors que les moyens financiers nécessaires seront réunis.

S’agissant de l’impact sur le BPA, une contribution positive de 45 k€ au résultat net serait relutive, après prise en compte des coûts de financement et de la dilution. Elle demeure toutefois contenue et s’inscrit dans la marge d’incertitude actuelle de nos prévisions.