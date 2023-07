Odey AM est en discussions pour transférer des fonds à SW Mitchell Capital

- La société de gestion britannique Odey Asset Management a annoncé mardi 27 juin être en discussions avancées avec sa concurrente SW Mitchell Capital concernant le transfert de plusieurs fonds actions européennes et de leur gérant, Oliver Kelton. Ces fonds sont LF Odey Investment Funds plc – Brook Continental European Fund, Odey Investments plc – Brook European Focus Fund, Odey Investments plc – Odey Pan European Fund et Odey Investments plc – Brook European Focus Absolute Return Fund.La société de gestion ajoute que des discussions similaires concernant d’autres fonds gérés par Odey AM sont en cours.Odey AM cherche à recaser ses fonds et sauver ce qui peut encore l’être depuis les révélations d’agressions sexuelles à l’encontre de Crispin Odey, son fondateur, qui ont plongé la société dans la crise. La société de gestion a pris ses distances avec l’homme d’affaires juste après la publication de l’article du Financial Times (FT) et de Tortoise Media décrivant les abus le jeudi 8 juin. Mais cela n’a pas suffi.Des fonds gelés« Il est devenu évident que certaines activités de gestion de la société sont affectées par les événements récents », admettait Odey AM dans une lettre datée du 15 juin.Plusieurs prestataires et investisseurs cherchent à couper les ponts avec Odey AM. Plusieurs fonds ont été gelés afin de faire face aux importantes demandes de rachats de la part d’investisseurs. C’est le cas tout dernièrement du fonds vedette de Crispin Odey, Odey European. La société affichait un encours sous gestion de 4,4 milliards de dollars, selon des chiffres du FT.Fondée en 2005 et basée à Londres, SW Mitchell Capital se décrit comme une boutique de gestion spécialisée dans les actions européennes. La société gère des actifs pour une clientèle mondiale couvrant des fonds de pension, fonds de dotation, conseillers financiers, organisations caritatives, family offices et individus fortunés. A lire aussi: Asphyxié, Odey AM est contraint de chercher à loger ses fonds ailleurs

Laurence Marchal