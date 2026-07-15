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Oddo confirme son opinion sur Forsee Power avant l'opération d'augmentation de capital
information fournie par Zonebourse 15/07/2026 à 11:41

Forsee Power a annoncé être entré en négociation exclusive avec FCAP Investors, fonds singapourien spécialisé dans les technologies et l'industrie, en vue d'une opération d'augmentation de capital.

Oddo BHF rappelle que l'opération envisagée comprend : i/ une augmentation de capital d'environ 20 MEUR à un prix de 0,25 EUR/action ; ii/ la participation de FCAP, mais également des actionnaires historiques Bpifrance (28,5% au 31/12/2025), Eurazeo (24,9%) et Noria (6,7%), probablement dans une moindre mesure ; iii/ la cession de la participation de Mitsui & Co (16,3%) à Eurazeo, Noria et FCAP ; iv/ une entrée de FCAP au capital à un niveau inférieur à 30%, avec une représentation au conseil d'administration.

"Sur la base d'une augmentation de capital de 20 MEUR réalisée au prix de 0,25 EUR/action (proche du cours de clôture d'hier à 0,24 EUR), Forsee émettrait environ 80m d'actions nouvelles. En conséquence, la dilution pour un actionnaire ne participant pas à l'opération serait de l'ordre de 33%" indique le bureau d'analyse.

Oddo BHF anticipe toujours une nouvelle contraction de l'activité en 2026 (chiffre d'affaires de 74 MEURe, soit -39% y-o-y) et un EBITDA négatif de -4,4 MEUR.

Oddo BHF estime que l'annonce de l'augmentation de capital de 20 MEUR permet de réduire à court terme le risque de financement qui pesait sur le dossier, au prix d'une seconde augmentation de capital en seulement deux ans.

Oddo confirme son opinion à Sous-performance sur le titre avec un objectif de cours de 0,20 EUR.

L'analyste estime que si cette opération améliorera le profil de liquidité du groupe à court terme, elle ne modifie pas à ce stade les fondamentaux.

"Le management rappelle lui-même que les marchés finaux restent difficiles et que le plan RePower27 vise essentiellement à restaurer la rentabilité d'ici 2027 via une réduction du point mort, une rationalisation industrielle et un recentrage sur les segments à plus forte valeur ajoutée" souligne le bureau d'analyse.

Selon Oddo BHF, les principaux défis demeurent inchangés (ralentissement de l'électrification des flottes, réduction des volumes chez Wrightbus, principal client, pression concurrentielle asiatique, visibilité limitée sur la conversion du pipe commercial).

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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 15/07/2026 à 11:41:00.

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