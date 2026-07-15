La Banque de France propose de relever à 1,7% le taux du livret A

Le bâtiment de la Banque de France à Paris

La Banque ‌de France a recommandé mercredi au gouvernement ​de relever à 1,7% le taux de rémunération du livret A, abaissé à 1,5% il y a ​six mois.

Ce retour au taux déjà appliqué entre août 2025 ​et février dernier est ⁠le fruit du calcul de la banque centrale ‌basé sur l'évolution de l'inflation et des taux de court terme des marchés ​financiers (€STR) au ‌cours des six derniers mois (+1,52% pour l'inflation ⁠hors tabac et +1,95% pour les €STR).

Le taux du livret A reste ainsi "au-dessus du niveau de l’inflation moyen ⁠observé sur ‌les six derniers mois", a déclaré la ⁠Banque centrale dans un communiqué.

La baisse de ‌rémunération du livret A intervenue le ⁠1er février dernier a entraîné une importante ⁠vague de retraits ‌sur ce produit d'épargne populaire. Le nombre de ​livrets A en ‌France est estimé à quelque 58 millions.

La Banque de France a également ​proposé de maintenir le taux de rémunération du livret d'épargne populaire (LEP) à 2,5%, ⁠même si le taux résultant de l'application de sa formule s'établit à 2,2%. Plus de 12 millions de personnes détiennent aujourd’hui un LEP contre 7 millions en 2020, a-t-elle précisé.

(Jean-Stéphane Brosse, édité ​par Sophie Louet)