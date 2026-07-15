La Banque de France propose de relever à 1,7% le taux du livret A

Le bâtiment de la Banque de France à Paris
La Banque de France a recommandé mercredi au gouvernement de relever à 1,7% le taux de rémunération du livret A, abaissé à 1,5% il y a six mois.
Ce retour au taux déjà appliqué entre août 2025 et février dernier est le fruit du calcul de la banque centrale basé sur l'évolution de l'inflation et des taux de court terme des marchés financiers (€STR) au cours des six derniers mois (+1,52% pour l'inflation hors tabac et +1,95% pour les €STR).
Le taux du livret A reste ainsi "au-dessus du niveau de l’inflation moyen observé sur les six derniers mois", a déclaré la Banque centrale dans un communiqué.
La baisse de rémunération du livret A intervenue le 1er février dernier a entraîné une importante vague de retraits sur ce produit d'épargne populaire. Le nombre de livrets A en France est estimé à quelque 58 millions.
La Banque de France a également proposé de maintenir le taux de rémunération du livret d'épargne populaire (LEP) à 2,5%, même si le taux résultant de l'application de sa formule s'établit à 2,2%. Plus de 12 millions de personnes détiennent aujourd’hui un LEP contre 7 millions en 2020, a-t-elle précisé.
(Jean-Stéphane Brosse, édité par Sophie Louet)
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