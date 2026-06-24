Oddo BHF toujours positif sur Genfit

La société biopharmaceutique s'affiche en légère hausse ( 0,36%, à 11,06 euros) malgré la publication de données encourageantes d'une étude de phase 1b et une note d'Oddo BHF positive.

Hier soir, Genfit a annoncé des résultats préliminaires positifs pour l'essai de Phase 1b testant sa molécule GNS561, en combinaison avec le Trametinib, chez des patients atteints de cholangiocarcinome (un cancer agressif des voies biliaires) lourdement prétraités.

Pour Oddo BHF, ces résultats sont une étape encourageante pour ce traitement dans une indication caractérisée par un besoin médical important et des options thérapeutiques limitées. Les analystes soulignent que même si l'étude portait sur un nombre limité de patients (19 au total), l'absence de signal de toxicité limitante et la répétition des signaux de stabilisation de la maladie soutiennent la poursuite du développement.

La recommandation sur le titre Genfit est toujours à surperformance, avec une cible de cours de 15%, soit un potentiel de hausse de 36%.