Oddo BHF s'inquiète de l'effet devise et d'une saison grippale plus faible pour bioMérieux
information fournie par Zonebourse 02/02/2026 à 09:30
Pour justifier cette décision, les analystes ont identifié deux facteurs baissiers : les effets de change et une saison grippale plus basse qu'en 2025, qui devrait avoir des répercussions sur les résultats du quatrième trimestre.
Le groupe financier pense que la baisse du dollar va avoir un effet, étant donné que les facturations dans la devise américaine représentaient 46% du total de 2024. Partant, les analystes ont mis à jour leurs prévisions en actualisant les hypothèses sur le taux de change euro/dollar, notamment pour le BioFire, une technologie de diagnostic qui permet d'identifier très rapidement les agents infectieux.
En outre, la saison grippale 2025 est moins importante qu'en 2024, " or, au T1 2025, la saison grippale avait conduit à un haut niveau de croissance " soulignent les analystes, ce qui devrait créer un effet de base défavorable.
Partant, leur objectif d'Ebit consolidé pour l'ensemble de l'exercice 2026 a été abaissé de 810 à 780 millions d'euros, et les effets devises pourraient s'élever entre 40 et 50 millions d'euros.
Parallèlement, Oddo BHF table sur un chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre 2025 autour de 1,08 milliard d'euros, contre 1,109 milliard d'euros un an auparavant.
Valeurs associées
|96,9500 EUR
|Euronext Paris
|-0,87%
