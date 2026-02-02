 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Oddo BHF s'inquiète de l'effet devise et d'une saison grippale plus faible pour bioMérieux
information fournie par Zonebourse 02/02/2026 à 09:30

bioMérieux (-1,38%, à 96,45 euros) cède du terrain après la décision d'Oddo BHF d'abaisser son objectif de cours sur le titre de 126 à 100 euros, tout en conservant une recommandation à Surperformance.

Pour justifier cette décision, les analystes ont identifié deux facteurs baissiers : les effets de change et une saison grippale plus basse qu'en 2025, qui devrait avoir des répercussions sur les résultats du quatrième trimestre.

Le groupe financier pense que la baisse du dollar va avoir un effet, étant donné que les facturations dans la devise américaine représentaient 46% du total de 2024. Partant, les analystes ont mis à jour leurs prévisions en actualisant les hypothèses sur le taux de change euro/dollar, notamment pour le BioFire, une technologie de diagnostic qui permet d'identifier très rapidement les agents infectieux.

En outre, la saison grippale 2025 est moins importante qu'en 2024, " or, au T1 2025, la saison grippale avait conduit à un haut niveau de croissance " soulignent les analystes, ce qui devrait créer un effet de base défavorable.

Partant, leur objectif d'Ebit consolidé pour l'ensemble de l'exercice 2026 a été abaissé de 810 à 780 millions d'euros, et les effets devises pourraient s'élever entre 40 et 50 millions d'euros.

Parallèlement, Oddo BHF table sur un chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre 2025 autour de 1,08 milliard d'euros, contre 1,109 milliard d'euros un an auparavant.

Devises

Valeurs associées

BIOMERIEUX
96,9500 EUR Euronext Paris -0,87%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 02.02.2026 11:00 

    Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,35% pour le Dow Jones .DJI , de 0,6% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,9% pour le Nasdaq .IXIC : * Le conseil

  • VOLTALIA : Sous les résistances, une consolidation est probable
    VOLTALIA : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 02.02.2026 10:48 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

  • Hidrau, une usine de Valence qui fabrique des bancs pour des artistes de renom, reprend ses activités près d'un an après les inondations d'octobre 2024
    Zone euro: L'activité manufacturière se contracte en janvier, la production rebondit
    information fournie par Reuters 02.02.2026 10:33 

    L'activité manufacturière dans la zone euro a continué de se contracter en janvier pour le troisième mois consécutif, dans un contexte de faiblesse persistante des ‍nouvelles commandes, et malgré le retour à la croissance de la production, selon une enquête publiée ... Lire la suite

  • MANITOU : Les résistances sont proches
    MANITOU : Les résistances sont proches
    information fournie par TEC 02.02.2026 10:33 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. Les stochastiques ne sont ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank