ODDO BHF s’implante au Royaume-Uni

(AOF) - ODDO BHF a obtenu l'agrément de la FCA (Financial Conduct Authority) pour la création d'une filiale de droit britannique lui permettant de développer et commercialiser depuis Londres, certains de ses services en matière de banque d'investissement et de gestion d'actifs. Cette filiale, baptisée ODDO BHF UK Ltd. sera implantée dans le quartier de Mayfair à Londres. Elle permet ainsi au groupe ODDO BHF, disposant de sièges à Paris, Francfort et Genève, de bénéficier des complémentarités offertes par les principales places financières européennes.

Cette nouvelle implantation permettra en particulier au Groupe ODDO BHF de poursuivre le développement de sa plateforme d'intermédiation actions et taux, forte des partenariats mis en place avec Natixis, ABN Amro, BBVA et Commerzbank.

Cette plateforme de référence sur la zone Euro compte déjà 700 valeurs couvertes et plus de 700 clients investisseurs institutionnels et a été récompensée à plusieurs reprises par l'Institutional Investor Survey.

La licence obtenue permettra également à ODDO BHF de promouvoir son offre de gestion d'actifs, de distribuer ses fonds (y compris en Private Equity) et de réaliser des deals M&A cross-borders.

ODDO BHF UK est présidée par Mitchell Harris, professionnel reconnu de la gestion d'actifs et de la banque privée, ancien CEO de BNY Mellon Investment Management.