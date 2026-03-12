 Aller au contenu principal
Oddo BHF s'attend à une forte croissance organique pour ID Logistics en 2026
information fournie par Zonebourse 12/03/2026 à 15:12

ID Logistics a publié hier soir des résultats annuels proches des attentes d'Oddo BHF. Suite à cette publication, l'analyste maintient son conseil à Surperformance avec un objectif de 500 E.

Pour un CA déjà publié de 3 737 MEUR en croissance de 14,2% ( 16% lfl), le ROC s'élève à 165 MEUR (contre 167 MEURe) soit une MOC en léger retrait de 10pb à 4,4% (contre 4,5%e). Le résultat net part du groupe atteint quant à lui 63 MEUR (contre 70 MEURe) en hausse de 20%.

"Sur l'année, la MOC ressort ainsi en léger retrait de 10pb à 4,4% : i/ En France la MOC s'améliore de 10pb à 4.3% avec une bonne montée en puissance des démarrages, ii/ à l'international la MOC baisse de 20pb à 4,4% intégrant l'effet des 21 dossiers démarrés en 2025 et l'ouverture d'un nouveau pays avec le Canada" indique le bureau d'analyse.

Oddo BHF estime que la génération de trésorerie est légèrement décevante avec un FCF de -30 MEUR impacté par la hausse du BFR ( 64 MEUR) et surtout les Capex plus importants qu'attendus (164 MEUR soit 4.4% du CA) en raison des nombreux démarrages.

"La croissance organique pourrait être comprise entre 11 et 13% en 2026. Parallèlement, les marges devraient progressivement commencer à s'améliorer soutenues par l'atteinte d'une taille critique sur plusieurs marchés clés et par la montée en puissance des contrats" rajoute l'analyste.

Suite à cette publication, Oddo BHF ajuste légèrement son scénario 2026: i/ CA de 4 185 MEUR (contre 4 112 MEUR) en hausse de 12% (contre 10% dont 13%e lfl et -1%e d'effet devises) et ii/ ROC maintenu à 189 MEURe soit une MOC en progression de 10 pb à 4.5%e.

"2026 s'annonce une fois de plus comme une année de forte croissance organique (très bonne dynamique aux US/Canada et en Europe avec les principaux clients du groupe comme Amazon et Inditex)".

Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 12/03/2026 à 15:12:00.

