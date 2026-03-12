Oddo BHF s'attend à une forte croissance organique pour ID Logistics en 2026
information fournie par Zonebourse 12/03/2026 à 15:12
Pour un CA déjà publié de 3 737 MEUR en croissance de 14,2% ( 16% lfl), le ROC s'élève à 165 MEUR (contre 167 MEURe) soit une MOC en léger retrait de 10pb à 4,4% (contre 4,5%e). Le résultat net part du groupe atteint quant à lui 63 MEUR (contre 70 MEURe) en hausse de 20%.
"Sur l'année, la MOC ressort ainsi en léger retrait de 10pb à 4,4% : i/ En France la MOC s'améliore de 10pb à 4.3% avec une bonne montée en puissance des démarrages, ii/ à l'international la MOC baisse de 20pb à 4,4% intégrant l'effet des 21 dossiers démarrés en 2025 et l'ouverture d'un nouveau pays avec le Canada" indique le bureau d'analyse.
Oddo BHF estime que la génération de trésorerie est légèrement décevante avec un FCF de -30 MEUR impacté par la hausse du BFR ( 64 MEUR) et surtout les Capex plus importants qu'attendus (164 MEUR soit 4.4% du CA) en raison des nombreux démarrages.
"La croissance organique pourrait être comprise entre 11 et 13% en 2026. Parallèlement, les marges devraient progressivement commencer à s'améliorer soutenues par l'atteinte d'une taille critique sur plusieurs marchés clés et par la montée en puissance des contrats" rajoute l'analyste.
Suite à cette publication, Oddo BHF ajuste légèrement son scénario 2026: i/ CA de 4 185 MEUR (contre 4 112 MEUR) en hausse de 12% (contre 10% dont 13%e lfl et -1%e d'effet devises) et ii/ ROC maintenu à 189 MEURe soit une MOC en progression de 10 pb à 4.5%e.
"2026 s'annonce une fois de plus comme une année de forte croissance organique (très bonne dynamique aux US/Canada et en Europe avec les principaux clients du groupe comme Amazon et Inditex)".
Valeurs associées
|355,500 EUR
|Euronext Paris
|-4,69%
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 12/03/2026 à 15:12:00.
Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.
BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).
Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.
Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.
Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.
A lire aussi
-
Le prix du pétrole Brent a de nouveau dépassé jeudi la barre symbolique des 100 dollars le baril, alors que le conflit au Moyen-Orient ne montre aucun signe d'apaisement et que l'Iran a une nouvelle fois frappé des pétroliers dans la région. Il avance de ... Lire la suite
-
Les automobilistes vont-ils payer moins cher leur carburant à la pompe? Répondant aux appels du pied de Bercy, la promesse de plusieurs distributeurs d'alléger la facture des Français a déjà du plomb dans l'aile jeudi, avec la nouvelle remontée des cours du pétrole ... Lire la suite
-
Municipales à Paris: Max Guazzini, colistier de Dati accusé de propos racistes, désactive son compte X
L'ex-président du Stade français Max Guazzini, colistier de Rachida Dati dans la course à la mairie de Paris et accusé de propos racistes sur X, a annoncé jeudi à l'AFP avoir désactivé son compte et portera plainte pour diffamation. L'ex-avocat et dirigeant de ... Lire la suite
-
La Bourse de New York continue d'être sous pression jeudi face à la flambée des prix du pétrole, se montrant peu convaincue par le déblocage annoncé des réserves stratégiques pour atténuer les conséquences de la guerre au Moyen-Orient. Vers 14H00 GMT, le Dow Jones ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer