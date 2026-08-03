Oddo BHF revient sur l'échec de Novo Nordisk dans une étude de phase 3

Novo Nordisk bouge peu à la Bourse de Copenhague ( 0,11%, à 306,85 couronnes danoises) après une chute de 7,37% vendredi liée à l'échec d'un essai clinique. Oddo BHF revient sur cette annonce et donne son avis.

A la veille du week-end, le laboratoire avait présenté les résultats préliminaires de phase 3 de l'étude ZEUS concernant le Ziltivekimab, utilisé en injection sous-cutanée mensuelle chez des patients atteints de maladies cardiovasculaires arthéroscléreuses (risque d'avoir les artères bouchées) et rénales, associées à une inflammation. L'essai n'a pas démontré de bénéfice cardiovasculaire au sein de cette population à haut risque, malgré une taille d'étude importante (6 300 patients).

Oddo BHF indique que malgré cet échec, Novo Nordisk a annoncé la poursuite des deux autres essais cliniques de phase 3 avec ce même produit chez les patients avec une insuffisance cardiaque et après un infarctus, dont les résultats sont attendus au premier semestre 2027.

Pour le broker, l'annonce de l'échec de l'essai ZEUS n'a qu'un impact légèrement négatif sur les bénéfices futurs du laboratoire, car les attentes du marché étaient faibles. En revanche, cette déception pèse sur le sentiment des investisseurs après une série de revers dans le portefeuille de développement.

L'opinion d'Oddo BHF reste à neutre sur Novo Nordisk et la cible de cours à 305 couronnes danoises, malgré plusieurs catalyseurs potentiellement positifs attendus au deuxième semestre.