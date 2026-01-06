Oddo BHF reste positif sur Trigano après le CA trimestriel
information fournie par Zonebourse 06/01/2026 à 14:25
Le constructeur de camping-cars a publié un chiffre d'affaires en hausse de 8,3% à 833,4 MEUR au 1er trimestre, proche des attentes d'Oddo BHF, et a indiqué que la montée en puissance de la production se poursuivra au 2e et au 3e trimestres.
"Après une année 2025 perturbée par des effets de déstockages, 2026 devrait renouer avec une croissance relativement soutenue de l'activité avec, à la clé, une amélioration de la profitabilité", estime l'analyste.
Ce dernier ajoute que "les stocks réseaux sont sains" et que "la valorisation reste relativement modeste avec un VE/ROC 2026 de 7,3 fois, soit une décote de l'ordre de 15% par rapport à la moyenne historique (8,5 fois)".
Valeurs associées
|171,2000 EUR
|Euronext Paris
|-1,78%
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 06/01/2026 à 14:25:00.
Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.
BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).
Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.
Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.
Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.
A lire aussi
-
par Jamie McGeever La capture et l'arrestation du président vénézuélien Nicolas Maduro par les États-Unis samedi dernier ont probablement été motivées par de nombreuses raisons, mais un facteur peu discuté pourrait être les préoccupations de la Maison Blanche concernant ... Lire la suite
-
L'ex-patron de la Direction générale de la Santé avait été projeté en pleine lumière lors de l'éclatement de la crise du coronavirus, en 2020. Ancien directeur général de la Santé et visage connu du grand public lors des années Covid-19 en France, Jérôme Salomon ... Lire la suite
-
La ville de Strasbourg est recouverte d'une fine couche de neige ce matin, alors que Météo-France a levé la vigilance orange neige et verglas dans les 26 départements concernés.
-
Les Européens vont se dire "prêts" mardi à fournir des garanties de sécurité "juridiquement contraignantes" à l'Ukraine, dont une force internationale "soutenue" par des moyens militaires américains, une fois un cessez-le-feu conclu avec la Russie, selon un projet ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer