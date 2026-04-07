Oddo BHF reste positif sur SAP, mais réduit nettement sa cible
information fournie par Zonebourse 07/04/2026 à 14:22
"Les craintes de disruption liée à l'IA, amplifiées par un newsflow mitigé, mais surinterprété, et des résultats de 1er trimestre attendus sans bonne surprise, ont fortement pesé sur SAP depuis le début de l'année", constate l'analyste.
"L'intérêt pour les solutions IA natives à déploiement rapide nourrit les inquiétudes, mais un usage efficient de l'IA reposera sur son intégration dans les systèmes critiques, un axe que SAP détaillera au Sapphire en mai", poursuit-il.
S'il ajuste en baisse ses attentes de croissance à moyen terme (à 8% en 2032), Oddo BHF laisse ses prévisions 2026-2027 quasiment inchangées, la trajectoire de SAP étant selon lui "avant tout portée par la migration vers le Cloud".
Le bureau d'études pointe enfin un titre SAP se traitant à 14,4 fois en VE/EBIT prospectif, soit une décote de 6% par rapport à ses pairs, malgré une dynamique de croissance supérieure au moins jusqu'en 2027.
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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 07/04/2026 à 14:22:00.
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